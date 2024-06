TJCE confirma posse de dois novos desembargadores nesta sexta-feira

Foto: Divulgação/J.P.OLIVEIRA/TJCE Solenidade ocorre na Escola Superior da Magistratura do Estado (Esmec), com transmissão ao vivo pelo Canal do TJCE no YouTube

O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) fará reunião na próxima sexta-feira, 28, às 17h, para ratificar a posse dos desembargadores Paulo de Tarso Pires Nogueira e Maria Regina Oliveira Câmara. Cerimônia ocorre na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), com transmissão ao vivo pelo canal do TJCE no YouTube.

Paulo de Tarso foi escolhido para a promoção pelo critério de merecimento, em votação realizada em 6 de junho. Já Maria Regina foi promovida pelo critério de antiguidade, em ascensão registrada também em 6 de junho. Eles assumem, respectivamente, vagas dos desembargadores Darival Bezerra e José Lopes de Araújo Filho, ambos aposentados.

A sessão de ratificação da posse de ambos será comandada pelo presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes. O discurso de boas vindas aos novos integrantes da Corte ficará por conta do desembargador Mauro Ferreira Liberato, presidente da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.