Capitão Wagner mostra voto consolidado e ameaça outros nomes da direita

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-02-2024: Jogo Político entrevista do Secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Primeira rodada da pesquisa Datafolha para a eleição de Fortaleza aponta liderança isolada do pré-candidato do União Brasil, Capitão Wagner, com 33% das intenções de voto. Já esperada, a vantagem do ex-deputado levanta questão que deve ser um dos grandes temas do primeiro turno: conseguirá Wagner “segurar” esse eleitorado até o dia da votação?

Mais conhecido do que os outros candidatos e com recall de eleições em Fortaleza e no Estado, o ex-deputado enfrenta em 2024 desafio inédito, disputando pela primeira vez com outros nomes da direita. Único candidato de peso do campo em 2020 e 2022, Wagner disputa agora o eleitorado conservador com pelo menos dois outros medalhões da “direita raiz”, André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo).

Nos bastidores, aliados dos candidatos do PL e do Novo não escondem que ambos buscam crescer justamente “para cima” do eleitorado de Wagner. Para eles, pesaria na equação o apoio direto de Jair Bolsonaro (PL) a André Fernandes, principalmente caso o cenário local reproduza a polarização nacional entre o ex-presidente e Lula (PT).

“Wagner é o novo Moroni. Começa na frente, mas vai derretendo”, chegou a me dizer um vereador de Fortaleza próximo do candidato do PL – lembrando históricas candidaturas de Moroni Torgan, derrotado nas disputas de 2000, 2004, 2008 e 2012.

Primeiro retrato da disputa eleitoral feito pelo Datafolha, no entanto, mostra que a tarefa pode ser mais difícil do que se esperava. Mesmo com grande ato de lançamento com direito a presença de Bolsonaro e aparições frequentes ao lado do ex-presidente, Fernandes aparece hoje mais de vinte pontos percentuais atrás de Wagner.

Claro que ainda há muita água para correr por debaixo da ponte e toda uma campanha pela frente. Cenário desenhado hoje, no entanto, não corrobora a tese de Wagner como um “novo Moroni”. Pelo contrário, o que a pesquisa sinaliza é uma consolidação do ex-deputado como candidato da direita em Fortaleza. Os outros terão que correr atrás.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-01909/2024. A pesquisa foi realizada de 24 a 26 de junho de 2022 com 644 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.