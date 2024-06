Elmano sanciona aumento do próprio salário e da vice

Foto: THAÍS MESQUITA FORTALEZA, CE, BRASIL, 01.01.2023: Posse do Governador eleito Elmano de Freitas e a vice Jade Romero (Foto: Thais Mesquita/OPOVO)

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou na última segunda-feira, 24, reajuste de 5,62% no próprio salário e da vice-governadora Jade Romero (MDB). Com o aumento, o salário do petista passou de R$ 20,6 mil para R$ 21,7 mil bruto, sem descontos.

Já o salário da vice-governadora passou a R$ 16,3 mil. O percentual de reajuste foi o mesmo concedido para servidores estaduais neste ano. Apesar do incremento, Elmano ainda é um dos governadores com menor salário do Brasil.

O reajuste segue inclusive obrigação legal, uma vez que o salário do governador funciona também como teto do funcionalismo público estadual. Sem o aumento, portanto, a gestão não poderia conceder reajuste para servidores que recebem o limite dos rendimentos estaduais.

Há ainda previsão da Constituição Federal que obriga o governador a seguir a revisão geral concedida ao funcionalismo público estadual. A mudança nos salários dos chefes do Executivo foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 26.