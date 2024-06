Professores da UFC, UFCA e Unilab encerram greve nesta sexta-feira

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 09-04-2024: Assembleia Geral da ADUFC sobre greve docente na UFC, UFCA e UNILAB com votação e alguns debates com professores na Reitoria da UFC no Benfica. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) fará nesta sexta-feira, 28, nova Assembleia Geral que deve encerrar oficialmente a greve de professores da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Universidade a Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Segundo a Adufc, a assembleia deve também definir data para a retomada das atividades letivas. O ato está marcado para ocorrer a partir das 9h, nos jardins da reitoria da UFC. Mais tarde, às 14h, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFC (Cepe) irá se reunir para deliberar sobre o novo calendário universitário.

A reunião ocorre após os docentes das instituições decidirem, em assembleia realizada na sexta-feira da semana passada, fechar acordo com o governo Lula (PT) para o reajuste da categoria. Na mesma reunião, ficou decidida a saída coletiva da greve mediante assinatura do acordo do Andes (sindicato nacional da categoria) com a Governo Federal.



A proposta que será fechada prevê reajuste de professores em duas parcelas: 0% em 2024, 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Antes do movimento, o governo tinha oferecido 4,5% tanto em 2025 quanto em 2026.