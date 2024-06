Fim da greve: Resolução da UFC define retorno das aulas para 15 de julho

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 28-06-2024:Assembleia geral da Adufc sobre calendário de volta às aulas. Reitoria UFC. (Foto: FABIO LIMA/O POVO)

Após 74 dias de paralisação, docentes das Universidades Federal do Ceará (UFC), Federal do Cariri (UFCA) e da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) decidiram nesta sexta-feira, 28 pela oficialização do fim da greve da categoria.

Também nesta tarde, o Conselho de Entidades de Bases (CEB) da UFC aprovou resolução marcando para o próximo dia 15 de julho o retorno das aulas da universidade, com expectativa de término das aulas para 24 de setembro.

Segundo o calendário aprovado, período de férias do semestre 2024.1 terá 18 dias, ocorrendo entre 3 de outubro à 20 de outubro. Já o próximo semestre, 2024.2, começaria a partir de 21 de outubro, seguindo até 7 de março de 2025.

Data para volta das atividades segue proposta apresentada pelo DCE da instituição, que apontou dificuldades para um retorno imediato das aulas. A entidade alega, por exemplo, que parte dos estudantes moram no Interior ou têm filhos.



A tese defendida pelo DCE venceu, por 25 votos contra 24, proposta da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) que apontava o dia 8 de julho para a retomada das aulas.