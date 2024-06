Professores da UFC, UFCA e Unilab encerram greve após 74 dias de paralisação

Foto: Yuri Gomes/especial para O Povo Docentes das universidades federais cearenses decidiram aceitar proposta do Governo e sair coletivamente da greve

Os professores das Universidades Federais cearenses encerraram greve nesta sexta-feira, 28. A decisão ocorreu após Assembleia nos jardins da Reitoria da UFC, que contou com a presença de docentes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

A paralisação dos docentes federais no Ceará já durava mais de dois meses. Na última sexta-feira, 21, ficou decidido, por 107 votos a 58, a saída coletiva da greve, mediante assinatura de acordo entre o Andes, sindicato nacional da categoria, e o Governo Federal, que ocorreu nesta quinta-feira, 27.

Ainda nesta sexta-feira, às 14h, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFC se reúne para fechar um novo calendário universitário para os anos de 2024, 2025 e 2026. A expectativa é que as aulas retornem já na próxima semana, com termos de retomada às atividades ainda a serem discutidos.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFC, junto aos centros acadêmicos dos cursos da instituição, aprovou resolução que sugere o retorno às aulas no dia 15 de julho. Além de demandas como trancamento de cadeiras sem prejuízo ao estudante, prazo mínimo de duas semanas para início de avaliações e outras sugestões.

Docentes buscaram preservar avanços

Na última sexta-feira, 21, quando decidiram pela saída coletiva da greve, os docentes das UFs cearenses, em seus discursos, buscaram preservar os avanços conquistados na negociação, apesar de considerarem a proposta aquém do esperado e pedido pela categoria.

A proposta do Governo Federal prevê pagamento de reajuste em duas parcelas: 9% a partir de janeiro de 2025 e mais 3,5% a partir de abril de 2026, junto à reestruturação na progressão entre os diferentes níveis da carreira e revogações de normas técnicas demandadas pela categoria.

Os docentes também entendem que houve avanço nas demandas orçamentárias das instituições. No início do mês, o Ministério da Educação (MEC) anunciou recomposição orçamentária de R$400 milhões para as UFs de todo o país.

No dia 20 de junho, em visita a Fortaleza, o presidente Lula (PT) anunciou investimentos de 778,9 milhões nas instituições federais do Ceará. Entre as obras estão previstos novos campi do IFCE e a construção do Campus Iracema, do hospital universitário da UFCA e do novo hospital universitário da UFC.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO