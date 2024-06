UFC define retomada para 15 de julho

Foto: Reprodução/Instagram Reitoria da UFC

A pós 74 dias de paralisação, docentes das Universidades Federal do Ceará (UFC), Federal do Cariri (UFCA) e da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) decidiram ontem pela oficialização do fim da greve da categoria. No mesmo dia, o Conselho de Entidades de Bases (CEB) da UFC aprovou resolução marcando para o próximo dia 15 de julho o retorno das aulas da universidade, com expectativa de término das aulas para 24 de setembro. Data para volta das atividades segue proposta apresentada pelo DCE da instituição, que apontou dificuldades para um retorno imediato das aulas. A entidade alega, por exemplo, que parte dos estudantes moram no Interior ou têm filhos - que também estariam em período de férias escolares.

Retorno

Segundo o calendário aprovado, período de férias do semestre 2024.1 terá 18 dias, ocorrendo entre 3 de outubro à 20 de outubro. Já o próximo semestre, 2024.2, se inicia em 21 de outubro e vai até 7 de março de 2025.

Racha

Tese apresentada pelo Diretório Central dos Estudantes venceu, por 25 votos contra 24, proposta da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da instituição, que defendia o dia 8 de julho para a volta das aulas.

Reajuste

A proposta fechada com professores prevê reajuste em duas parcelas: 0% em 2024, 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026. Antes da greve, o governo tinha oferecido 4,5% tanto em 2025 quanto em 2026.

Oportunidade

O Ceará Criativo, da Secult, está com vagas abertas para cursos gratuitos de música, artes visuais, produção e elaboração de projetos nos municípios de Caucaia, Guaramiranga e Tururu. Informações no Mapa Cultural do Ceará.

Esquerda

O pré-candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes, realiza hoje primeiro encontro de discussões de olho na formação do plano de governo da candidatura. Encontro na nova sede do Psol, às 9h.

Vem aí...

Já se acumulam em Casas Legislativas pedidos de acesso a trechos e gravações de falas de pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza que exercem mandatos no Legislativo. Pelo visto, muita coisa vai parar na campanha (dos adversários).

Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Célio Studart( PSD)

Pesquisa acelera briga pela vice

Cresce nos bastidores movimentações do PSB e do PSD em torno da indicação da vice na chapa de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. Como era de se esperar, tudo muito alimentado pela boa posição de Célio Studart (PSD) em pesquisa do Datafolha.

Tese

Ainda em abril, o presidente do PSD Fortaleza, deputado Luiz Gastão, disse à coluna que o debate deveria levar em consideração o "tamanho dos partidos em Fortaleza". Hoje, o PSD tem sete vereadores na Capital, 2ª maior bancada.

Antítese

Hoje pequeno em Fortaleza, o PSB tem apostado na força da sigla no Interior, assim como na liderança de Cid Gomes (PSB). Foi Cid, importante lembrar, que conduziu trama que "esvaziou" candidatura de José Sarto (PDT) à reeleição.

Horizontais

O Instituto Atlântico, associação sem fins lucrativos de Ciência e Tecnologia, anuncia a iniciativa "Conexão TransFormadora", com objetivo de apoiar - com networking e qualificação - a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Ação ocorre em 4 de julho, das 13h às 17h, na sede do Instituto em Fortaleza.