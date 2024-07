Datafolha: 50% dos eleitores de Sarto dizem que votam em indicado de Lula

Foto: AURÉLIO ALVES Elmano, Sarto e Lula

Primeira rodada da pesquisa Datafolha/Fortaleza divulgado nesta segunda-feira, 1º, pelo O POVO traz dado que pode ser preocupante para o prefeito José Sarto (PDT). Na análise da pesquisa, 50% dos entrevistados que dizem que irão votar em Sarto também afirmam que votarão “com certeza” em nome indicado pelo presidente Lula (PT) na disputa.

Acontece que o candidato “oficial” de Lula não é o pedetista, mas sim o deputado Evandro Leitão (PT). Em conversas de bastidores, base petista do Ceará, que inclui o ministro Camilo Santana (Educação) e o governador Elmano de Freitas, garante que a associação entre Evandro e o presidente será uma das estratégias-chave da campanha.

Ainda de acordo com a pesquisa, a maioria dos eleitores, com 22%, ainda acreditam que Sarto é o candidato apoiado por Lula na disputa. Já Evandro é enxergado como o candidato do petista por apenas 16% do eleitorado.

Movimento semelhante ocorreu em 2022, quando boa parte do eleitorado associava, no início da disputa, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) como candidato de Lula no Ceará. Com a campanha, no entanto, o cenário se inverteu, com grande crescimento de Elmano de Freitas (PT) na disputa.