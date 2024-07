Datafolha: 61% dizem não votar em candidato apoiado por Bolsonaro "de jeito nenhum"

Foto: Montagem O POVO Capitão Wagner, José Sarto, André Fernandes, Evandro Leitão e Célio Studart na primeira pesquisa O POVO/Datafolha para Prefeitura de Fortaleza, publicada na quinta, 27

Novo dado da pesquisa Datafolha/Fortaleza divulgado nesta segunda-feira, 1º, pelo O POVO aponta Jair Bolsonaro (PL) como o “padrinho político” menos favorável para os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza.

Questionados sobre o efeito do apoio do ex-presidente a algum dos candidatos, 22% afirmaram que votariam “com certeza” em um nome indicado por Bolsonaro. No sentido oposto, 61% afirmam que não votariam “de jeito nenhum” em um candidato apoiado por ele.

Completando a análise do Datafolha, outros 13% do eleitorado afirmam que “talvez” votariam em candidato apoiado pelo ex-presidente na disputa, enquanto 2% não sabem ou não opinaram e outros 1% deram outras respostas.

Célio tem a base de eleitores mais “anti-Bolsonaro”; Fernandes tem a mais simpática ao ex-presidente

Cruzando dados entre os nomes na disputa, o pré-candidato que tem a base de votos mais anti-Bolsonaro é Célio Studart (PSD), com 90% dos entrevistados que disseram votar em Célio afirmando que não votariam “de jeito nenhum” em um indicado pelo ex-presidente. Também rejeitam “em peso” o apoio de Bolsonaro 84% dos eleitores de José Sarto (PDT) e 82% dos eleitores de Evandro Leitão (PT).

Do outro lado, pré-candidato com eleitorado mais simpático por Bolsonaro é do próprio nome do PL, André Fernandes. Ao todo, 64% dos eleitores do deputado dizem votar "com certeza" em nome indicado por Bolsonaro. Ele é seguido por Capitão Wagner (União), que tem 31% do eleitorado no mesmo sentido.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo Grupo de Comunicação O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE-01909/2024. A pesquisa foi realizada de 24 a 26 de junho de 2022 com 644 pessoas entrevistadas pessoalmente. O intervalo de confiança é de 95%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.