Datafolha: "Padrinhos" em baixa, mas não tanto

O ministro Camilo Santana (PT), o presidente Lula (PT) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) são hoje as lideranças políticas com a maior influência positiva no eleitorado de Fortaleza. O dado é da primeira pesquisa Datafolha/Fortaleza, que mediu impacto dos "padrinhos" na definição de voto do eleitor. Questionados sobre Camilo, 31% dos entrevistados disseram que o apoio do presidente faria com que eles votassem "com certeza" em um candidato. O mesmo índice vai para 30% no caso de Lula e 24% no de RC. Como a margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os três estariam, portanto, tecnicamente empatados como líderes dessa influência. Dados completos estão na edição do O POVO de hoje.

Dois gumes

O apoio dos líderes também traz certa rejeição aos candidatos, com 40% dos entrevistados dizendo que não votariam "de jeito nenhum" em um nome apoiado por Camilo. Mesmo índice vai a 44% no caso de Lula e 45% no de RC.

Direita

Jair Bolsonaro, por sua vez, influenciaria positivamente em apenas 22% do eleitorado, com outros 61% dizendo o contrário, que não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente "de jeito nenhum".

Por fora

Ao final da lista aparece Ciro Gomes, que influencia positivamente em 20% e negativamente em 49%. Ou seja, no final das contas, todos os padrinhos acabariam trazendo mais rejeição do que adesão às candidaturas.

Corrida

Acontece que, em um quadro disputado como o desenhado para 2024, um resultado entre os 15 e 20 pontos percentuais muitas vezes já garante ao candidato uma vaga no 2º turno. É nesse cenário que os apoios fazem a diferença.

Cruzamento..

31% dos que dizem votar em Capitão Wagner (União), por exemplo, também dizem que votariam no nome apoiado por Bolsonaro. Esse seria um dos espaços de crescimento para André Fernandes (PL), candidato "oficial" de Jair.

..de dados

Já 50% dos entrevistados que dizem votar em José Sarto (PDT), por outro lado, também dizem que votariam em nome apoiado por Lula. Ou seja, espaço a ser disputado por Evandro Leitão (PT). A briga mal começou.

Anuário celebra 70 anos da UFC

Será lançado hoje, em evento marcado para às 19h30min no buffet La Maison, a edição 2024-2025 do Anuário do Ceará, publicação impressa mais antiga em circulação do Estado. Neste ano, o documento destaca os 70 anos de fundação da UFC.

Cenário

A edição apresenta dados e informações sobre o Estado a partir de dados dos 184 municípios cearenses. Com 680 páginas, a obra está dividida em 14 capítulos com estatísticas, gráficos e tabelas.

Realização

Realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, o Anuário tem edição-geral do jornalista Jocélio Leal e edição executiva de Amanda Araújo. O lançamento terá participação de políticos e autoridades.

Horizontais_

O Unicef realiza hoje em Fortaleza o evento de formação Primeira Infância Antirracista, que busca ampliar o desenvolvimento infantil pleno de crianças negras e indígenas. A formação é direcionada para profissionais da educação infantil, da saúde e da assistência social, e ocorre em parceria com o Governo do Estado.