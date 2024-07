RC descarta ser candidato à Prefeitura: "Questão resolvida no PDT"

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-01-2023: Jose Sarto / Gardel Rolim / Roberto Claudio. Ato no Partido Democrático Trabalhista com a presença de Carlos Lupi / Andre Figueiredo / Flavio Torres / Jose Sarto / Roberto Claudio. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

Ex-prefeito de Fortaleza e um dos principais articuladores da campanha do prefeito José Sarto (PDT), Roberto Cláudio (PDT) descartou nesta segunda-feira, 1º, qualquer possibilidade de ser o candidato pedetista à Prefeitura de Fortaleza. “Isso dentro do PDT é uma questão resolvida”, destaca.

RC atribui os boatos em torno de uma possível candidatura a aliados do Governo do Estado e afirma que a hegemonia petista no Ceará “só tem servido para promover atraso”. “Se você olhar todos os indicadores sociais e econômicos, esse alinhamento Governo Federal e Governo Estadual do mesmo lado tem promovido retrocessos”, completa.

“Por que haveria de entregando nesse mesmo alinhamento a cidade de Fortaleza a gente não correr o risco de mais retrocesso?”, indaga o ex-prefeito.

Roberto Cláudio salienta que a preocupação do PDT é se organizar e preparar a chapa de vereadores e aliança para “defender a cidade” e “protegê-la da hegemonia petista”. “O compromisso do prefeito Sarto e do PDT tem sido de avançar a cidade. De continuar as obras, de avançar no tempo integral (escolas), na nossa economia e nos investimentos em saúde”, finaliza RC.

Prefeito de Fortaleza por dois mandatos, Roberto tem sido especulado como possível candidato do PDT por aliados da gestão Elmano de Freitas (PT), com petistas destacando alto índice de rejeição do prefeito em pesquisas eleitorais. No primeiro levantamento do Datafolha, divulgado na última semana pelo O POVO, 39% do eleitorado afirma que não votaria em Sarto "de jeito nenhum".



por Yuri Gomes - Especial para O POVO