Sarto inaugura dez obras até sexta-feira, data limite do prazo eleitoral

Foto: Yuri Allen/PMF Prefeitura Municipal de Fortaleza entrega novo posto de saúde no Floresta para beneficiar mais de 11 mil pessoas com a presença do prefeito José Sarto. (Foto:Yuri Allen/PMF)

O prefeito José Sarto (PDT) pretende inaugurar pessoalmente pelo menos dez obras da Prefeitura de Fortaleza até a próxima sexta-feira, 5. Incluindo três novos postos de saúde, “maratona” ocorre em decorrência do calendário da Justiça Eleitoral, que proíbe a partir de 5 de julho a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas.

Muitas das ações envolvem pleitos de vereadores e pré-candidatos ao Legislativo que integram a base do prefeito na Câmara Municipal. “Grande estrela” da agenda deve ocorrer na tarde da sexta-feira, quando o prefeito entrega a 1ª etapa da obra de requalificação da Praia de Iracema, que inclui reforma do calçadão e criação de nova ciclovia.

Outras ações destacadas pela gestão incluem a inauguração da segunda etapa do Parque Rachel de Queiroz, com urbanização da Lagoa do São Gerardo e novas praças, e a inauguração do novo Centro de Comando e Controle de Fortaleza, que integra imagens e dados de câmeras de videomonitoramento da Prefeitura.

Completam a agenda de Sarto ainda a entrega de três novos postos de saúde, uma creche, duas urbanizações de lagoas e uma areninha. O prefeito também deve realizar visita à obra de ampliação do Gonzaguinha de Messejana, com divulgação de cronograma para a conclusão da ação. (colaborou Yuri Gomes, especial para O POVO)

Confira a agenda completa de inaugurações, sujeita a alterações:

TERÇA-FEIRA (2/7)

Às 14h30: Inauguração do Novo Posto de Saúde Dr. Raimundo Pontes Filho

Local: Rua Damaceno Girão, 2044, Jardim América (Regional 4)

Às 16h: Entrega da Requalificação da Clínica Veterinária de Fortaleza Jacó

Local: Rua dos Paroaras, 60, Passaré (Regional 8)

Às 19h: Entrega da Urbanização da Lagoa do São Gerardo (Etapa do Parque Rachel de Queiroz)

Local: Rua Professor Pedro de Morais Borges, São Gerardo (Regional 3)

QUARTA-FEIRA (3/7)

Às 9h: Entrega do Centro de Educação Infantil Abraão Lucca da Silva Costa

Local: Rua Professor Miramar da Ponte, 12, Pici (Regional 11)

Às 17h: Inauguração do Novo Posto de Saúde Fábio Martins de Lima

Local: Rua Frei Marcelino, 1463, Rodolfo Teófilo (Regional 3)

Às 18h30: Entrega do Proinfra e Inauguração da Areninha Palmeiras 2

Local: Rua Babaçu, 12, Jangurussu (Regional 9)

QUINTA-FEIRA (4/7)

Às 14h30: Inauguração do Novo Posto de Saúde Liduina Maria Araújo

Local: Rua Ramos Botelho , 600, Papicu (Regional 2)

Às 18h: Entrega da Urbanização da Lagoa do Opaia (1ª Etapa)

Local: Av. Lauro Vieira Chaves, 100, Aeroporto (Regional 4)

SEXTA-FEIRA (5/7)

Às 9h30: Visita Técnica Guiada no Gonzaguinha da Messejana e anúncio do cronograma de início das atividades

Local: Av. Washington Soares, 7700, Messejana (Regional 6)

Às 15h30: Entrega do Centro de Comando e Controle de Fortaleza

Local: Ed. Equatorial Trade Center - Av. Desembargador Moreira, 2120, Aldeota (Regional 2)

Às 17h: Entrega da 1ª etapa da Nova Praia de Iracema

Local: Praia de Iracema (Regional 2)