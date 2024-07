Sarto inicia "maratona" de entregas antes de data limite do TSE

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto entregará várias obras

O prefeito José Sarto (PDT) pretende inaugurar pelo menos dez obras da Prefeitura de Fortaleza até a próxima sexta-feira, 5. Incluindo três novos postos de saúde, "maratona" ocorre em decorrência do calendário da Justiça Eleitoral, que proíbe a partir de 5 de julho a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. Muitas das ações envolvem pleitos de vereadores e pré-candidatos ao Legislativo que integram a base do prefeito na Câmara Municipal. "Grande estrela" da agenda deve ocorrer na tarde da sexta-feira, quando o prefeito entrega a 1ª etapa da obra de requalificação da Praia de Iracema, que inclui reforma do calçadão e criação de nova ciclovia. Outra ação destacada inclui a inauguração da segunda etapa do Parque Rachel de Queiroz.

Agenda

Completam a agenda a entrega do novo Centro de Comando e Controle, que integra câmeras de videomonitoramento da Prefeitura, três novos postos de saúde, uma creche, duas urbanizações de lagoas e uma areninha.

Maratona

O prefeito também irá visitar obra de ampliação do Gonzaguinha de Messejana, com divulgação do cronograma para a conclusão da ação. "Maratonas" do tipo costumam também ser concorridas entre vereadores.

Sem volta

Um dos principais aliados de Sarto, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) voltou a negar tese de que ele pode substituir o prefeito como candidato do PDT em Fortaleza. "Isso dentro do PDT é uma questão resolvida", afirma.

Vem aí

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, acredita que a instituição comece a ocupar já no início de agosto a área onde ficava o antigo Edifício São Pedro, na Praia de Iracema.

Imediato

A ideia é que a UFC realize uma ocupação imediata do espaço, com um "miniprojeto" para eventos antes do início da obra maior pensada para o local. "Seria um palco com cobertura para apresentações musicais, feiras".

Embate

Na semana passada, a UFC recebeu da Superintendência do Patrimônio da União a guarida do terreno por pelo menos um ano. Proprietários de imóveis no antigo edifício, no entanto, recorrem contra a decisão na Justiça.

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas , durante Posse de 428 policiais civis.

Elmano e a segurança

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou dado da última pesquisa Datafolha/Fortaleza que apontou a segurança pública como a principal preocupação do eleitor da Capital, com citação de 44% dos entrevistados.

Nova postura

"Quando coloquei o tema para eu cuidar pessoalmente, alterei o secretário da segurança, adotei medidas, sinalizo que estamos tratando de algo que é muito importante para a população", afirma.

Pesquisa

Afirmando que o dado "estimula" a gestão a trabalhar em busca de melhores resultados, o governador destacou, no entanto, que não enxerga a questão como um elemento da disputa eleitoral deste ano em Fortaleza.

Horizontais

Ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) recebe hoje título de cidadão cearense da Alece. Evento 17h no plenário. /// O Centro Cultural Belchior recebe no próximo dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, show às 18h30min da banda cearense Garotos da Capital, vencedora do 6º Festival de Música da Juventude (FMJ).