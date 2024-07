Após incêndio, reforma da Alece custará R$ 23,7 milhões aos cofres públicos

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA CEARÁ, BRASIL,20.06.2024: Incêndio na ALECE

C omeçaram a aparecer os impactos práticos do incêndio que atingiu, no último dia 20 de junho, o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará. Segundo extratos de dispensa de licitação publicados no Diário Oficial do Estado, reforma de reconstrução do espaço deve custar pelo menos R$ 23,7 milhões. O valor envolve um contrato de R$ 18.791.104,50 milhões firmado com uma empresa para a obra de reforma e outro contrato de R$ 4.989.785,17 para a compra e instalação de um novo painel eletrônico para a Casa. Os contratos foram definidos em ato da Mesa Diretora do Legislativo, que justifica a dispensa de licitação por conta da "necessidade de retomada imediata da realização das atividades legislativas".

Obra começou

Em entrevista à FM Assembleia, o presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), anunciou ontem que o novo plenário da Casa deve ficar pronto entre 60 e 90 dias. Obra de reconstrução já começou no início desta semana.

Laudo

Causas do incêndio ainda são apuradas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, que deve divulgar resultados da investigação até o fim de julho. Desde o incêndio, sessões da Casa têm sido realizadas em auditório ligado ao Legislativo.

Resposta

O POVO procurou a Alece na noite de ontem sobre o caso. Como o Diário Oficial foi divulgado apenas após as 21h, no entanto, a Casa não teve tempo para emitir posicionamento até o fechamento desta página.

Padrinhos

O ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) minimiza impacto que "padrinhos" como Lula (PT) e Bolsonaro (PL) terão na eleição da Capital. Para ele, "dinâmica" de eleições municipais é outra e fala mais alto que apoios nacionais.

Ex-prefeito

"Historicamente, as eleições municipais são mais distantes desse contexto estadual e nacional e dizem mais respeito à dinâmica da cidade. É a força da biografia, a capacidade de realização, as propostas, o conhecimento e experiência".

Estratégia

A fala de RC vai na contramão das teses do PT e do PL, que apostam na força do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para alavancar candidaturas de Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL).

Lei Dandara

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara aprovou ontem projeto da deputada Luizianne Lins (PT) que qualifica como hediondo o crime de LGBTcídio. Ação segue para a CCJ da Casa.

Foto: AURÉLIO ALVES Ministro Sílvio de Almeida

Silvio é 5º ministro "cearense"

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) recebeu ontem na Alece título de cidadão cearense. Ele é o quinto integrante do primeiro escalão do terceiro governo Lula a receber a homenagem. Ação foi aprovada de forma unânime em abril.

Reitora

A professora Diana Azevedo é a primeira mulher eleita pela comunidade universitária a exercer a Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Ela assume o posto neste mês com as férias do reitor Custódio Almeida.

Histórico

A UFC já teve outra mulher que assumiu a reitoria após a instituição das eleições para reitor, com Helena Pitombeira, vice de Roberto Cláudio Frota Bezerra. Ela, no entanto, assumiu vaga de José Murilo Martins, que renunciou.

Horizontais

Lojistas dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estão recebendo o workshop gratuito "Fortaleça sua marca com Sustentabilidade". Primeiro evento ocorreu ontem, com segunda ação marcada para a próxima terça-feira, 9. /// Iniciativa busca estimular a adoção de práticas sustentáveis nos shoppings da rede.