Campanha de 2024 tem nova "data-chave" hoje

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Fachada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem hoje um dos dias decisivos para a configuração da disputa deste ano. Neste sábado, 6, restarão apenas três meses até o 1º turno da eleição, o que significa que hoje será o último dia para uma série de atividades dos pré-candidatos, que passarão a ser vetadas a partir de amanhã. Esta sexta-feira é o último dia, por exemplo, para que agentes públicos tomem providências para limitar o conteúdo de sites, canais e páginas de redes sociais oficiais contra possível impulsionamento de candidatos. Historicamente, a limitação acaba tirando do ar páginas dos governos no dia seguinte. A data também marca a proibição de transferências voluntários da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios.

Fim de festa

Entre outras limitações, está também a proibição da participação de candidatos na entrega de obras públicas. O veto acaba estimulando pré-candidatos com gestores aliados a fazerem "maratonas" de inaugurações de última hora.

Caneta

Também ficam proibidas as nomeações, dispensas sem justa causa, mudanças de salários ou qualquer tipo de remoção, transferência ou exoneração de servidores, com exceção de cargos de confiança e alguns casos específicos.

No ar

Com algumas semanas até as convenções que irão definir chapas, clima de pré-campanha já começou a esquentar em Fortaleza. Têm crescido inclusive acusações mútuas, ainda sem ação na Justiça, de campanha antecipada.

#Valoriza...

Servidores de agências reguladoras federais realizaram ontem ato no Aeroporto de Fortaleza cobrando maiores investimentos para o setor. Nos últimos 15 anos, os órgãos perderam 3,8 mil profissionais, um a cada dia útil.

...Regulação

Servidores lembram que investimento pedido corresponde só 1% do valor que as próprias agências - como Anac, Anatel, Aneel, ANA e Ancine, entre outras - arrecadam todo ano. Só em 2023, foram R$ 87 bi em arrecadação.

Rachas

A preço de hoje, provavelmente o segmento de maior "desarmonia" hoje na Alece é o de deputados ligados a religiões cristãs. Quase todo mês é briga com um acusando o outro de querer falar por Deus. Ironias da vida.

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto

Imbróglio de PCCSs continua

O prefeito José Sarto encerrará a gestão sem reestruturar planos de carreiras de sete categorias municipais: Guarda Municipal, IJF, AMC, Defesa Civil, Gestão Pública, Saúde e Instituto de Previdência do Município (IPM). Apuração do repórter Yuri Gomes.

Legislação

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, qualquer aumento de despesa com pessoal só poderia ser votado até ontem. Sindicato das categorias, o Sindifort lançou nota se dizendo "enganado" pela gestão, que teria prometido os PCCSs.

Outro lado

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) ressalta, no entanto, uma série de reajustes feitos ao longo da gestão: 4,62% em 2022, 5,79% em 2023 e 11% em 2022. Pasta diz também que PCCSs antigos foram aplicados.

Horizontais

São os PCCSs que definem a estrutura das carreiras no serviço público, indicando progressões de salário. /// O Grupo Diamantes, que atua na moda íntima, se uniu com o WSolidário, projeto do cantor Wesley Safadão, em ação de apoio para vítimas de enchentes no RS. Foram mais de 2 mil peças de roupa doadas.