Girão é o primeiro pré-candidato a fechar data de convenção para oficializar candidatura

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 08.03.24 - Na foto: Senador Eduardo Girão em visita ao Grupo O POVO de Comunicação (Fco Fontenele/OPOVO)

Senador e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) é o primeiro entre os nomes na disputa a definir a data da convenção partidária para oficializar sua candidatura ao Paço Municipal em 2024. O evento está marcado para o dia 3 de agosto, no Hotel Mareiro, no bairro Meireles.

À coluna, Girão se disse feliz por ver a forma que a população de Fortaleza tem entendido e abraçado a sua campanha e o projeto defendido pelo senador para a cidade. Eduardo Girão completa afirmando que nunca houve dúvida quanto à manutenção da candidatura, e que ela é “pra valer” desde sempre.

“Anunciamos nossa pré-candidatura ainda em novembro do ano passado e agora fomos os primeiros a marcar nossa convenção. É pra valer também nosso projeto para transformar Fortaleza”, finaliza o senador da República.

O nome de quem ocupará a vice na chapa deverá ser divulgado no dia da convenção. A campanha de Girão estará sob o comando do executivo Geraldo Luciano, assim como acontece na pré-campanha.

Cerca de 500 pessoas são esperadas no evento, entre candidatos aos executivos e legislativos do Estado, dirigentes e representantes do partido Novo. A presença de figuras públicas com maior projeção nacional também é esperada.

Afonso Rocha, presidente do diretório estadual do Novo, destaca que a convenção constitui um momento marcante para o partido a nível estadual.

“Essas eleições são muito importantes para o Novo. É a primeira vez que chegaremos com chapa cheia em Fortaleza e com um forte nome para disputa da prefeitura. No interior, são 202 candidatos, entre vereadores e prefeitos”, salientou Afonso.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO