O POVO abre inscrições para a 33ª turma do Novos Talentos

Foto: Joao Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 29-04-2024 Abertura da turma dos Novos Talentos, Sala de Reuniões da Redação (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

As inscrições para a 33ª turma do curso "Novos Talentos para Estudantes de Jornalismo" estão abertas até o dia 15 de julho. Promovido pela Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com o Grupo de Comunicação O POVO, o curso tem duração de três meses e oferece aulas teóricas e práticas nas redações do Grupo O POVO.

Durante o período do curso os alunos assistem às aulas e têm contato com as redações do jornal impresso e digital, das mídias sociais e da rádio, produzindo material jornalístico adequado a esses meios.

No decorrer do treinamento, os estudantes também participam de aulas teóricas com profissionais do Grupo de Comunicação O POVO e da Fundação Demócrito Rocha. O curso Novos Talentos exige que o estudante continue frequentando as aulas em sua faculdade.

Além da oportunidade de aprender em um curso de uma instituição com vasta experiência no ensino, na FDR, o estudante terá acesso à assinatura digital do O POVO no período do treinamento e certificação do curso pela Universidade Aberta do Nordeste (UANE), da FDR e O POVO.

Para se candidatar a uma das vagas, o estudante deve estar cursando a partir do 4º semestre de Jornalismo em qualquer faculdade de Fortaleza. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: fdr.org.br/novostalentos.