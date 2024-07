Disputa por vice pode ter novidades

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão (PT)

Corre nos bastidores da política do Ceará informação de que devem se intensificar nos próximos dias as discussões sobre a definição do pré-candidato (ou pré-candidata) a vice na chapa de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza. A preço de hoje, bolsa de apostas maior é para que a indicação seja feita pelo PSB, com o nome da ex-secretária de Cultura do Estado, Luísa Cela (PSB), aparecendo forte entre deputados. O PSD, no entanto, tem dado sinais claros de que pretende brigar pela vaga, com o nome da deputada Gabriella Aguiar (PSD) crescendo nos bastidores. A tendência é que a movimentação fique mais forte a partir do fim de semana, quando o deputado Luiz Gastão (PSD) retornará ao Ceará após semana dedicada a articulações da Reforma Tributária.

Pastores

A Alece irá analisar nesta semana requerimento de Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) que pede repúdio contra lideranças evangélicas que estariam "silenciando" diante de denúncias de abuso infantil contra pastores.

Polêmica

Vale lembrar que o caso já gerou, semana passada, intenso bate-boca entre Luiz Henrique e membros da bancada de direita da Casa, com Carmelo Neto (PL) acusando o deputado de tentar "constranger" os colegas.

TJCE

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou ontem escolha do procurador Lucídio Queiroz como novo integrante do pleno do TJCE. Ele assumirá vaga de Paulo Francisco Banhos Ponte, aposentado em fevereiro.

Vaga do MP

No ano passado, Lucídio Queiroz também integrou lista tríplice do MPCE para procurador-geral de Justiça que terminou com a escolha de Haley Carvalho Filho. Ele era atual vice-procurador geral de Justiça.

Propaganda

Está na pauta de hoje do TRE-CE recurso do Novo que tenta responsabilizar José Sarto (PDT) por publicações da Prefeitura nas redes. O prefeito é acusado de fazer campanha irregular, mas já foi absolvido na 1ª instância.

UFC

O advogado Marcelo Uchôa tomou posse ontem como membro do Conselho Consultivo do Colégio de Estudos Avançados da UFC, que desenvolve ações de inovação acadêmica. Indicação segue convite do reitor Custódio Almeida.

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Deputado federal André Fernandes (PL)

TRE enquadra candidato do PL

Relator de processo contra o deputado André Fernandes (PL) no TRE-CE votou pela manutenção de condenação do pré-candidato por propaganda antecipada. Segundo a coluna apurou, Corte já teria maioria para condenar o deputado em R$ 15 mil.

Em aberto

O julgamento, no entanto, não foi concluído após o juiz eleitoral Rogério Feitosa pedir vistas da matéria. Com isso, todos os votos ainda podem mudar. Caso diz respeito a ato em abril com participação de Jair Bolsonaro (PL).

Teses

Defensor de Fernandes, o advogado Damião Tenório levantou tese interessante, da dificuldade de se "controlar" atos com Lula, Bolsonaro ou Camilo na atual polarização. Corte, no entanto, vai seguindo linha pela condenação.

Horizontais

Uma pergunta que fica é essa: se Camilo, liderança expressiva no Ceará, comparecer a evento de Evandro Leitão (PT), não se configurará caso parecido? /// De um jeito ou de outro, vai pesando contra Fernandes fato de evento ter ocorrido em área pública (no Paulo Sarasate) e fala "empolgada" do colega Nikolas Ferreira (PL-MG).