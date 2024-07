Elmano troca comando da Inteligência

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL, 26.06.2024: Governador Elmano de Freitas e o secretário de segurança, Roberto Sá, durante Posse de 428 policiais civis.

O governador Elmano de Freitas (PT) exonerou na última semana o delegado da Polícia Federal Francisco Angelo Cunto Gurgel Filardi do posto de secretário executivo de Inteligência e Defesa Social da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará. No lugar dele, assume a função Roberto Alzir Dias Chaves, que também é delegado da PF. O novo coordenador da Inteligência já trabalhou com o titular da SSPDS, Roberto Sá, na época em que o secretário comandou a segurança pública do Rio de Janeiro, entre 2016 e 2018. Na época, Roberto Alzir atuou próximo de Sá como subsecretário de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Segurança do estado. Desde então, o delegado chefiou uma série de diretorias internas da Polícia Federal em Brasília.

Trocas

Esta é a primeira mudança promovida por Elmano e Sá no alto escalão da SSPDS desde a chegada do novo secretário à pasta, no final de maio. Ainda não há confirmação de mudanças em outras secretarias executivas da área.

Novo tom

As alterações ocorrem em momento em que o governo tenta "virar a chave" na questão da Segurança Pública, com uma série de novos investimentos para a área e atuação mais direta do governador sobre o tema.

Crise

Em junho, o Ceará chegou a nove meses seguidos de alta nos homicídios e registrou 259 crimes violentos letais e intencionais. Índice de homicídios por dia, no entanto, foi o menor do ano, indicando uma "desaceleração" da alta.

Cariri

A Assembleia Legislativa inaugurou na última sexta-feira dois órgãos de atendimento popular no município do Crato, na região do Cariri. Iniciativa envolve parceria entre Alece, Governo do Estado e Prefeitura do Crato.

Serviços

Ao todo, funcionarão na região uma sede do Escritório de Assessoria Jurídica e Direitos Humanos Frei Tito de Alencar e outra da Unidade de Atendimento e Desenvolvimento Infantil Dr. Francisco Ailton Esmeraldo.

Negócios

A 5ª edição do Econ Nordeste, que reúne donos de empresas, fabricantes, representantes comerciais e revendedores do setor da construção no Brasil ocorre neste ano entre 22 a 25 de agosto, no Vila Galé Cumbuco.

A Alece confirmou contrato para a reconstrução do plenário, atingido por um incêndio no final de junho, como também obras de infraestrutura elétrica e toda a aquisição de material danificado pelo incidente Crédito: Beatriz Boblitz

Assinado e publicado

A Assembleia Legislativa confirmou na última sexta-feira, 5, contrato em R$ 18,7 milhões com a Lumali Engenharia para obra de reconstrução do plenário da Casa. Emergencial, a contratação teve dispensa de licitação.

Reconstrução

A Alece afirma que o valor envolve não só os custos de reconstrução do plenário, atingido por um incêndio no final de junho (foto), como também obras de infraestrutura elétrica e toda a aquisição de material danificado pelo incidente.

Painel

Além da obra do plenário, a Alece também irá fazer um outro contrato, em R$ 4,9 milhões, para a compra e instalação de um novo painel eletrônico para o Legislativo. Aquisições foram definidas pela Mesa Diretora da Casa.

Horizontais_

O TRE-CE pautou para hoje uma série de julgamentos importantes para as eleições deste ano em Fortaleza. /// Entre assuntos que serão julgados, está ação contra o deputado André Fernandes (PL) que tenta retirar das redes sociais vídeos do pré-candidato ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).