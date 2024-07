Ação popular questiona indicação da Alece para o TCE

Foto: Mauri Melo Antônio Carlos Fernandes é advogado

O advogado Antonio Carlos Fernandes, conhecido por uma série de ações populares na Justiça do Ceará e nacional, protocolou ontem nova ação sobre vaga aberta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Na ação, Fernandes contesta a intenção de deputados para que o sucessor da vaga de Alexandre Figueiredo, falecido em junho, seja indicado entre os próprios membros da Assembleia. Neste sentido, ele destaca a existência de diversos conselheiros do antigo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), que foram colocados "em disponibilidade" com a extinção do órgão - com manutenção dos salários. Até por conta disso, Fernandes cobra que o próximo indicado seja um dos nomes em disponibilidade, como Manoel Veras ou o ex-deputado Domingos Filho (PSD).

Amigos

Chamou a atenção vídeo divulgado ontem pelo prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), ao lado da deputada Luizianne Lins (PT) em anúncio de nova maternidade do município. Valim era ferrenho opositor da petista enquanto prefeita.

Articulação

O deputado José Guimarães (PT) articulou ontem em Brasília uma série de encontros entre empreendedores de Canoa Quebrada, em Aracati, e os ministros Celso Sabino (Turismo) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

SOS Canoa

A iniciativa tenta revitalizar a Rota das Falésias, um dos destinos turísticos mais antigos do Ceará. Empresários reclamam de "esvaziamento" do turismo na área, que já chegou a gerar 3 mil empregos e hoje gera apenas 1,5 mil.

Vem aí

Uma das maiores campanhas promocionais do Estado, o "Fortaleza Liquida" terá neste ano sua 15ª edição, ocorrendo entre 30 de agosto a 7 de setembro. Neste período, clientes terão chance de concorrer a diversos prêmios.

Chance única

O espetáculo "Viva o Povo Brasileiro", inspirado na obra de João Ubaldo Ribeiro e com músicas de Chico César, terá apresentações entre 12 e 14 de julho no Cineteatro São Luiz. Mais informações na plataforma Sympla.

Raro

A imprensa cearense se despede, com muita dor, do fotojornalista JL Rosa, falecido na noite desta segunda-feira aos 35 anos. Sua maneira apaixonada de falar sobre cinema e das artes certamente deixará muitas saudades.

Foto: Mauri Melo Deputado federal Célio Studart

Célio vence ação contra Cobasi

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que a Cobasi não poderá mais vender animais em shoppings centers de todo o Brasil. A medida atende ação deputado Célio Studart (PSD), após incidente em uma das lojas da rede terminar com morte de animais.

Dia do rock

O Centro Cultural Banco do Nordeste recebe neste sábado, 13, celebração do Dia Mundial do Rock, com shows gratuitos e homenagem ao músico cearense Luiz Carlos Porto, que marcou a história do rock nacional.

De graça

Serão diversas apresentações gratuitas na sede do CCBNB, localizado na rua Conde D'Eu, 560. Programação começa já ao meio-dia, com shows de Caíke Falcão, Renegados, Gang da Cidade, Ponto Final, Parahyba e outras.

Qualidade do ar



A Federação dos Transportes (Fetrans) realizou ontem entrega do prêmio Melhoria da Qualidade do Ar, promovido pela entidade para práticas socioambientais que contribuam com o desenvolvimento do Ceará. Neste ano, recebeu o Troféu Destaque Ambiental o empresário Erivaldo Arraes, do grupo Marquise.