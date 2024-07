Sanção do Dia do Muay Thai marca primeiro dia de Fernando Oliveira como prefeito

Foto: Assessoria da Prefeitura / Divulgação PREFEITO José Sarto ao lado do procurador-geral do Município, Fernando Oliveira, que assume a gestão após viagem do titular do Executivo

Sanção de dia do Muay Thai e decreto de abertura de crédito suplementar estão entre as primeiras ações de Fernando Oliveira como prefeito em exercício de Fortaleza. O procurador-geral do município assumiu a Prefeitura no sábado, 6, após viagem de férias do prefeito José Sarto (PDT)

No Diário Oficial do Município de segunda-feira, 8, as primeiras ações de Fernando como prefeito foram publicadas. Ele sancionou lei que institui o Dia do Muay Thai no calendário oficial de eventos do município de Fortaleza, que passa a ser comemorado no dia 17 de março.

Outra ação foi a abertura de crédito suplementar ao orçamento do município, que favorece diversos órgãos, o montante adicional é no valor de R$24.455.000,00 e vai atender manutenção de projetos, equipamentos, aquisição de material escolar e outros fins.

Fernando seria, em tese, o terceiro na lista de sucessão ao prefeito Sarto, o vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) e o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), estariam à frente na linha sucessória.

No entanto, tanto Élcio como Gardel estão na Colômbia, onde participam de um intercâmbio sobre segurança pública nas cidades de Bogotá e Medellín. Caso assumissem a gestão da cidade na ausência de Sarto, ambos ficariam, por lei, impedidos de concorrer ao cargo de vereador.

Gardel é pré-candidato a vereador pelo PDT, Élcio, porém, ainda não tem definição, pode postular a qualquer cargo, ou até não concorrer.

