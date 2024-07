Marlon Cambraia pede demissão de vice-governadoria menos de seis meses após indicação

Foto: MARIANA PARENTE/O POVO Marlon Cambraia foi vice-prefeito no segundo governo Juraci Magalhães e é filho do ex-prefeito Antônio Cambraia

Ex-vice-prefeito de Fortaleza, Marlon Cambraia pediu demissão do cargo de assessor especial da Vice-Governadoria do Estado seis meses após a indicação. Ele assumiu em janeiro, após a saída de Paulo Italo para ser pré-candidato no município de Canindé.

De acordo com a assessoria da Vice-Governadoria, Marlon solicitou o desligamento por questões familiares. Ele pediu o desligamento para retornar a Brasília, onde sua família reside.

Marlon Cambraia é filiado ao MDB, mesmo partido da vice-governadora Jade Romero. Ele foi secretário Nacional de Controle e Monitoramento de Aquicultura e Pesca no governo de Michel Temer e também ocupou cargo na Controladoria e Transparência do Município de Fortaleza na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

A vice-governadora Jade Romero deve decidir nos próximos dias o nome do novo assessor especial da Vice-Governadoria.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO