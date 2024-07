Enel anuncia investimentos em clima de "página virada" após crise

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 11-07-2024: Antonio Scala, diretor-presidente da Enel Brasil. Enel lança novos investimentos no Ceará. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO)

A Enel do Ceará realizou ontem evento para a apresentação de uma série de novos investimentos da empresa para a manutenção do sistema de rede elétrica do Estado. Recentemente alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa, a multinacional afirma agora estar agindo para tentar "reverter" quadro de críticas no Estado. "Em princípio, nós estamos em um momento de melhoria e de elevar a qualidade do serviço e de satisfação dos nossos sistemas", afirma o presidente da Enel Ceará, José Nunes Almeida Neto. Somente nesta quinta-feira, a empresa apresentou projeto de contratação e formação de 1.800 eletricistas próprios até 2026, que irão reforçar tanto a manutenção da rede elétrica quanto o atendimento emergencial a clientes no Estado.

Investimento

A Enel diz que irá "mais do que triplicar" sua força de trabalho no Estado, investindo também em frotas de veículos. "Eu diria que 70% desse investimento é para o atendimento. E na ordem 15%, 20%, para ações preventivas".

Novo momento

O presidente da Enel Ceará também destaca que ação marca "novo momento" da empresa no Estado, após CPI da Alece chegar inclusive a defender a cassação da concessão da empresa no Estado

Reversão

"É um time que está em busca de uma reversão (...) já estamos em outro estágio, em outro patamar. Esperamos continuar nisso e trabalhamos para isso", afirma o dirigente, em evento em nova "base" da empresa na Jacarecanga.

Mais PMs

O governo Elmano de Freitas (PT) anuncia hoje, às 17h, início do serviço operacional supervisionado de 240 novos policiais militares. "Aditivo" no policiamento ostensivo ocorre na Praça do Ferreira, em Fortaleza.

Novidade

Começou a funcionar na entrada da sala 1 do Cinema do Dragão do Mar a Livraria Substância, que abrirá de quarta-feira a domingo, das 15h às 21h. A loja assume espaço do antigo Lindo Sebo Delirante, que deixará saudades.

Estreia

Inauguração da loja já contou com evento na noite de ontem, com lançamento do livro "Pitaya", da escritora e jornalista Isabel Costa. A Substânsia, vale destacar, vem editando livros da cena literária cearense desde 2014.

Foto: Reprodução / Instagram @evandroleitao Gleisi Hoffmann e Evandro Leitão

Gleisi em giro pelo Ceará

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PR), participa hoje no Ceará de eventos para "levantar" pré-candidaturas da sigla no Estado. Primeiro ato político ocorre às 16h em Caucaia, ao lado de Waldemir Catanho (PT).

Agenda

Depois, às 18h, a presidente do PT participa de evento em Fortaleza para reafirmar pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), à Prefeitura de Fortaleza.

Cariri

O giro de Gleisi pelo Ceará continua no sábado, quando a petista vai ao Cariri para participar de evento de lançamento da pré-candidatura de Fernando Santana (PT) à Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Horizontais_

Presidente da Junta Comercial do Ceará, Eduardo Jereissati foi um dos palestrantes do Transformar Juntos, promovido pelo Sebrae Nacional. Ele participou do painel "Inovando para Simplificar", apresentando projetos como o "Abre no Zap", que permite a abertura de empresas de forma simplificada pelo WhatsApp.