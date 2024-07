Após homicídio, IJF regulamenta núcleos de Segurança Institucional

Foto: FÁBIO LIMA Funcionário do IJF foi assassinado e decapitado

O prefeito em exercício de Fortaleza, Fernando Oliveira, assinou na última quinta-feira, 11, decreto atualizando a estrutura organizacional do Instituto Dr. José Frota (IJF). Entre destaques do documento, está a regulamentação da nova Gerência de Segurança Institucional (Gesint) do órgão.

A nova área havia sido criada em 12 de junho, pouco mais de um mês após episódio onde um homem invadiu o Hospital e assassinou um funcionário da unidade. O novo decreto, no entanto, detalha estrutura e atribuições da Gesint, incluindo a previsão de um Núcleo de Gestão de Equipes de Segurança (Nuseg) e outro de Gestão de Ocorrências (Nugoc).

Entre outros pontos, o decreto prevê que a “equipe de segurança do IJF inclui o efetivo da Guarda Municipal e funcionários terceirizados, como porteiros, recepcionistas e operadores de videomonitoramento, que desempenham funções essenciais para a manutenção da Segurança Institucional”.

Além disso, o decreto também prevê uma série de protocolos de segurança para o funcionamento diário da unidade, incluindo escalas de trabalho para equipes da segurança e realização de treinamentos e exercícios de simulação de emergência.