Gleisi diz que Fortaleza é uma das "prioridades nacionais" do PT

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Gleisi Hoffmann realiza "giro" pelo Ceará neste fim de semana

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirmou nesta sexta-feira, 12, que Fortaleza será uma das “prioridades nacionais” da sigla para as eleições de 2024. A petista participa de “giro” pelo Ceará neste fim de semana, de olho em aditivar candidaturas da legenda em Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte.

“Na última eleição não elegemos nenhum prefeito em nenhuma Capital, e acho que esse ano a gente muda o quadro, que tenhamos uma performance melhor. E obviamente que Fortaleza é uma das prioridades nacionais nossas, eu diria que hoje, no Nordeste, Fortaleza oferece uma grande perspectiva de o PT vir a governar uma Capital”, disse.

A presidente do PT ainda rejeitou tese de que uma “hegemonia” do PT com o Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza seria negativa para a população. “Hegemonia ou não o resultado é feito nas urnas, pela eleição do povo. Não há uma construção de hegemonia coordenada, você tem uma articulação política”, afirma.

“E se essa articulação política dá certo, se os candidatos apresentados ao povo são do agrado, e se a política está correta, o povo vai prestigiar essa política”, afirma Gleisi. Nesta sexta-feira, a petista participa de atos no Ceará ao lado dos pré-candidatos petistas Evandro Leitão (Fortaleza) e Waldemir Catanho (Caucaia).

Neste sábado, a presidente petista segue para o Cariri, onde participa de ato da pré-campanha do candidato petista Fernando Santana (Juazeiro do Norte). (com informações da repórter Thays Maria Salles)