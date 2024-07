Gleissi Hoffmann: Fortaleza é "prioridade" para o PT

Foto: Reproduçã/Instagram @evandroleitao Guilherme Sampaio, Augusta Brito, José Guimarães, Gleisi Hoffmann, Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), afirma que Fortaleza é uma das "prioridades nacionais" da sigla para 2024. A petista faz "giro" pelo Ceará neste fim de semana, de olho em aditivar candidaturas da legenda no Estado. "Na última eleição não elegemos nenhum prefeito de Capital, e acho que esse ano a gente muda o quadro. E obviamente que Fortaleza é uma das prioridades nacionais nossas, eu diria que hoje, no Nordeste, Fortaleza oferece uma grande perspectiva de o PT vir a governar uma Capital". Participando ontem de atos pelas pré-candidaturas de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza e de Waldemir Catanho (PT) em Caucaia, Gleisi segue hoje para o Cariri, onde integra ato de Fernando Santana (PT) em Juazeiro do Norte.

Hegemonia

A presidente do PT rejeitou tese de que uma "hegemonia" do PT com o Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza seria negativa para a população. "Hegemonia ou não o resultado é feito nas urnas, pela eleição do povo", diz.

Cadê?

Ausência notada no evento de ontem com Gleisi foi da deputada e ex-prefeita Luizianne Lins (PT). Segundo a presidente do PT, a parlamentar não participou dos atos pois se encontra de viagem ao Exterior.

Aposentado

A Assembleia Legislativa publicou ontem ato da Mesa Diretora concedendo aposentadoria parlamentar ao deputado Osmar Baquit (PDT). O deputado segue no mandato, mas terá direito a aposentadoria em R$ 26,1 mil.

Turismo

O governador Elmano de Freitas (PT) mandou abrir em mais R$ 11 milhões verba do Orçamento destinada para a área de Turismo no Ceará. Recurso vai para apoio de feiras e de ações de marketing do setor.

Cearense

O governador também sancionou nesta sexta-feira projeto de lei que concede título de cidadania cearense ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Cerimônia para entrega da homenagem ainda será anunciada.

Ator

Realizada pelo Sistema Fecomercio, a exposição "Emiliano Queiroz - de Aracati para o Mundo" será inaugurada no Museu da Fotografia de Fortaleza em 19 de julho. Mostra passará por Juazeiro, Sobral e Aracati.

Foto: Prefeitura de Fortaleza/Divulgação Fernando Oliveira

IJF cria núcleos de segurança

Prefeito em exercício de Fortaleza, Fernando Oliveira assinou decreto atualizando o organograma do IJF. Documento inclui regulamentação da nova Gerência de Segurança Institucional do órgão. Ação ocorre poucos meses após homicídio na unidade.

Pré-campanha

O TRE-CE confirmou ontem, de forma unânime, condenação do deputado André Fernandes (PL) em R$ 15 mil por campanha antecipada. Caso diz respeito a evento do parlamentar ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fogo amigo

Pesou contra o deputado principalmente fala do colega de bancada em Brasília Nikolas Ferreira (MG), que fez fala mais "empolgada" pela candidatura no evento. O caso ainda pode ser objeto de recurso ao TRE-CE.

Linguística



A Organização Educacional Farias Brito receberá, de 16 a 23 de julho, delegações de alunos do Brasil, Hong Kong, Ucrânia e um representante dos Estados Unidos, totalizando 17 estudantes. O objetivo é preparar os participantes para a Olimpíada Internacional de Linguística (IOL), que este ano será realizada em Brasília.