André Fernandes fecha com marqueteiro de Tarcísio e Milei

Foto: Divulgação/André Fernandes André Fernandes e o marqueteiro argentino Pablo Nobel

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL) fechou parceria no sábado, 13, com o marqueteiro argentino Pablo Nobel, responsável pela campanha vitoriosa do presidente da Argentina, Javier Milei, em 2023.

Além do sucesso na campanha do presidente argentino, Nobel também trabalhou para campanhas vitoriosas no Brasil, incluindo a do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A colaboração entre Nobel e Fernandes tem apoio de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 2024 o marqueteiro argentino chegou a trabalhar na pré-campanha da deputada federal Tábata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo.

Ele deixou a equipe da parlamentar em abril, após conflitos financeiros e falta de alinhamento estratégico. Divergências quanto às estratégias de comunicação da pré-campanha também pesaram na decisão.

Quem é Pablo Nobel

Argentino radicado no Brasil, Pablo Nobel tem longo histórico de campanhas. Participou, entre outras, das campanhas presidenciais de Aécio Neves (PSDB) em 2014, e de Geraldo Alckmin em 2018, e das campanhas petistas estaduais, como a de José Genoíno (PT) e Aloizio Mercadante (PT) para o governo de São Paulo.

Fez parte da campanha vitoriosa de Javier Milei em 2023 e de Tarcísio de Freitas em 2022. Ele atuou ainda na comunicação de Antonio Anastasia (PSD), em disputa pelo governo de Minas Gerais.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO