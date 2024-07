Célio não quer nem saber de vice para PSD

Foto: Divulgação Deputado federal Célio Studart (PV)

O deputado Célio Studart (PSD) reforçou ontem defesa para que o PSD lance candidatura própria para a eleição em Fortaleza. Neste sentido, ele rejeita sinalizações feitas pelo presidente do partido na Capital, deputado Luiz Gastão, que vem defendendo que a sigla indique a vice de Evandro Leitão (PT). "A minha reflexão já está finalizada. Eu defendo, e defendo veementemente, que o partido tem que lançar candidatura no 1º turno", disse o deputado pela manhã, em entrevista aos jornalistas Jocélio Leal e Camila Magalhães na rádio O POVO/CBN. Neste sentido, ele defende que o partido poderia deixar composições com aliados para o 2º turno da disputa. "A gente não pode colocar essa questão do vice como a questão mais importante de um acordo político", diz.

"Menor"

Célio elabora: "Se você perguntar para a população, 90% sequer sabe quem é o vice do atual prefeito. Se perguntar o vice do antecessor então, aí que as pessoas não lembram. O debate sobre vice para mim é muito menor".

Independente

Neste sentido, o deputado destaca bom desempenho de sua pré-candidatura na última pesquisa Datafolha, onde ele aparece com 8% das intenções de voto. "A questão da independência é muito cara ao eleitor de Fortaleza".

Solitário

Apesar da defesa de Célio, líderes do PSD tem sinalizado que o caminho mais provável da sigla é pela composição com Evandro. A indicação da vice, no entanto, seria quase um pré-requisito para uma aliança "fácil".

Em caixa

A Alece pode votar hoje novo financiamento para o Estado em até 100 milhões de euros. O valor, equivalente a cerca de R$ 600 milhões, irá para o projeto Paulo Freire II de combate à fome e à pobreza rural.

Urgência

Apresentado na semana passada, o projeto teve regime de urgência aprovado pela Casa. A tramitação, no entanto, foi adiada após Sargento Reginauro (União) pedir vistas da matéria em reunião da CCJR da Casa.

Pobreza rural

Segundo o governo, o projeto Paulo Freire II terá abrangência de 74 municípios do semiárido e atenderá aproximadamente 80 mil famílias. Ações buscam ampliar a agricultura familiar e o acesso aos recursos hídricos.

Foto: Máximo Moura/Alece Deputado estadual Renato Roseno (PSOL)

Semana para desaparecidos

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou projeto de lei que institui a Semana Estadual em Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos do Ceará. Iniciativa de Renato Roseno (Psol), o evento será celebrado sempre na primeira semana de abril.

Santa Casa

O deputado José Guimarães (PT) visitou a Santa Casa de Fortaleza, que hoje possui apenas cerca de 50 de seus 266 leitos de UTI em funcionamento. O deputado promete ampliar diálogo com a União para reverter o quadro.

Poesia

O Beco do Tambor, via no Centro de Fortaleza próxima ao Centro Cultural Banco do Nordeste, recebe hoje, às 18h, o sarau Poesia em Festa, coordenado pela poeta Sara Síntique e com uma série de apresentações.

Parceria



O Sindicato da Construção Pesada do Ceará (Sinconpe) firmou parceria com a Uniateneu com descontos até 35% nas mensalidades de cursos técnicos, de graduação e pós-graduação para seus associados e familiares diretos. /// Para usufruir do benefício, associados precisam só estar com mensalidades em dia.