Justiça arquiva inquérito contra vereador que atirou contra foto de Lula

Foto: Reprodução Inspetor Alberto atirando em foto de Lula

A Justiça do Ceará determinou o arquivamento de um inquérito policial contra o vereador Inspetor Alberto (PL). Caso envolve vídeo divulgado pelo parlamentar em 2019, onde ele dispara com uma pistola contra uma foto de Lula (PT), hoje presidente da República.

No vídeo, Alberto, na época assessor parlamentar do gabinete do então deputado estadual André Fernandes (PL) na Assembleia, recomenda a prática como uma forma de "extravasar" sentimento de raiva.

O caso na seara penal foi arquivado após a Polícia não apresentar relatório final do inquérito antes do fim do prazo para prescrição.

Em 2021, no entanto, na seara cível, Alberto chegou a ser condenado. A decisão determinava a retirada do vídeo de suas redes sociais e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5 mil. Além de se retratar sobre as ofensas utilizando o mesmo perfil no qual o vídeo foi publicado.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO