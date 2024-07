Ciro vira réu por suposta violência política de gênero contra Janaína Farias

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) proferiu falas machistas contra a senadora Janaína Farias (PT)

O juiz da 115ª Zona da Justiça Eleitoral recebeu nesta terça-feira, 16, denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) pelo crime de violência política de gênero. Caso envolve entrevistas recentes onde o pedetista fez ataques à senadora Janaína Farias (PT), suplente de Camilo Santana (PT) no Senado.

Em denúncia apresentada no início de maio, o MP acusa Ciro de “constranger e humilhar a senadora da República, Janaína Carla Farias, menosprezando-a por sua condição de mulher, com o indiscutível propósito de dificultar o desempenho de seu mandato junto ao Senado Federal, resultando em agressões à vítima com ofensas sexistas e misóginas”.

Em decisão na última quinta-feira, 11, o juiz Victor Nunes Barroso não chega analisar o mérito da acusação em si, mas destaca a existência de indícios suficientes para a abertura de um processo no caso. Neste sentido, ele determina o recebimento da denúncia e abre prazo de dez dias para Ciro se manifestar sobre as acusações.

O juiz ainda remete os autos do caso à Superintendência da Polícia Federal no Ceará, determinando a realização de uma apuração de "eventual crime de perseguição (stalking)", cometido por parte de Ciro contra Janaína.

O processo faz referência a uma série de entrevistas recentes do pedetista, onde ele critica posse de Janaína e se refere a ela como "cortesã" e "assessora para assuntos de cama" do ministro Camilo Santana (PT), titular da vaga ocupada pela petista no Senado. Além da ação na Justiça Eleitoral, Janaína também move outra ação na seara cível contra Ciro na Justiça do Distrito Federal e Territórios.