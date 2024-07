MP pede condenação de Eunício por propaganda antecipada; deputado discorda

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 07-03-2024: Evento com pedra fundamental, que marca o início das obras da J.Macêdo, em Horizonte, com presença das autoridades: Vice-governadora, Jade Romero; Prefeito de Horizonte, Manoel Gomes de Farias Neto; Direto-presidente, Irineu José Pedrollo; e deputado, Eunício Oliveira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Ministério Público Eleitoral (MPE) entrou na Justiça com um pedido de condenação do deputado Eunício Oliveira (MDB) por propaganda eleitoral antecipada. De acordo com o MP, o ex-senador teria pedido votos de forma expressa para Luhanna Bezerra, pré-candidata à Prefeitura de Orós, em vídeo publicado em suas redes sociais e nas da pré-candidata.

O deputado cearense rechaçou a tese de propaganda antecipada, “Falar bem de uma pessoa e não pedir voto está dentro dos limites da pré-campanha”. Eunício defende ainda a tese de que as campanhas comecem logo após as convenções partidárias, “deveríamos acabar com essa tal pré-campanha”.

O deputado afirmou que deve recorrer da decisão do MPE, por entender que não extrapolou nenhum limite. Mas que pode retirar o vídeo, "isso não é problema".

Além de Eunício, a própria Luhanna Bezerra, pré-candidata apoiada pelo deputado à Prefeitura de Orós, e Francieudo Nunes, também pré-candidato no mesmo município, foram denunciados.

Nas representações, o MPE solicitou que os representados apaguem as publicações com teor eleitoral das redes sociais e que sejam condenados a pagar multa, que pode variar de R$5 mil a R$25 mil.

No vídeo publicado por Eunício e Luhanna, o MPE indica que o deputado utilizou “palavras mágicas”. “Nós queremos aqui, encarecidamente, pedir ao povo da nossa querida Orós, não percam essa oportunidade porque é extremamente importante termos governo federal, governo estadual e governo municipal”, diz o parlamentar na ocasião.

A pré-candidata teria feito ainda publicações na qual busca associar sua imagem a de figuras públicas do estado e do país, como o ministro Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente Lula (PT).

Outras “palavras mágicas” também são apontadas em publicações de Luhanna e Francineudo, como “Bora junto com Francieudo” e “É nós, Orós, e Luhanna de Orós”, além de jingles.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO