Pré-campanha eleitoral de 2024 se acirra na Justiça

Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL)

Com poucos dias até o início do período de convenções eleitorais, disputa no Ceará já começa a se acirrar em ações na Justiça Eleitoral. Apenas nos últimos dias, foram várias as representações ou denúncias apresentadas contra candidaturas de peso em todo o Estado, com a maioria pedindo a remoção de conteúdos publicados por pré-candidatos nas redes sociais. Nesta terça-feira, por exemplo, o Ministério Público do Estado (MPCE) entrou com nova ação cobrando a retirada do ar de conteúdo publicado pelo pré-candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL), e pelo vereador Inspetor Alberto (PL), pré-candidato à reeleição. Nas imagens, Alberto aparece "adesivando" carros com imagens de Fernandes ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Fogo...

Outra ação envolve o PSD de Caucaia, que pediu a remoção de conteúdo do pré-candidato do PT no município, Waldemir Catanho, das redes sociais. Ação é assinada pela presidente do PSD local, ex-deputada Érika Amorim.

...amigo?

O curioso é que, na ação, um dos questionamentos do PSD contra Catanho é o uso do gesto de "fazer o L". Será que o questionamento também vale para Fortaleza, onde o PSD deve apoiar Evandro Leitão (PT)?

Acelera

Em outra ação, juízo de São Gonçalo do Amarante determinou a remoção de vídeo ligado ao deputado Cláudio Pinho (PDT), pré-candidato a prefeito. Imagens mostravam um motoqueiro com as palavras "acelera, Pinho".

Bolada

Como já era esperado, a Alece aprovou ontem com folga novo empréstimo em 100 milhões de euros para financiamento do Paulo Freire II, programa do Governo do Estado de combate à fome e à pobreza rural.

Com pressa

Não deixa de causar certo espanto, no entanto, a velocidade para a aprovação da matéria, que recebeu regime de urgência e mal foi discutida pela Casa. Até pelo volume de recursos, o esperado seria maior debate sobre o tema.

Sine no centro

A Prefeitura de Fortaleza mantém até sexta-feira no estacionamento do Mercado Central uma unidade de atendimento móvel do Sine Municipal, com atendimento a empreendedores e pessoas em busca de vagas de emprego.

Alece encerra semestre

O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), comanda hoje última sessão da Casa antes do início do recesso legislativo. Na ocasião, deverá apresentar tradicional prestação de contas do primeiro semestre de trabalhos.

Cinema

Começaram ontem as inscrições para mostras competitivas da 3ª edição do Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema. Neste ano, evento ocorre de 9 a 15 de novembro em Fortaleza e tem prêmio principal de R$ 40 mil.

Formação

O programa Ceará Criativo, que oferece cursos gratuitos de arte e cultura em diversos municípios, chega agora a Icapuí e Salitre. Inscrições para cursos nestes municípios até 31 de julho no Mapa Cultural do Ceará.

Horizontais_

O Teatro do Cuca Jangurussu recebe hoje, às 18h30min, espetáculo de comédia "O Prisioneiro". Entrada gratuita. /// Saiu a programação completa do 19ª Festival Música na Ibiapaba, que acontece de 20 a 27 de julho em Viçosa do Ceará. Informações sobre os shows, todos gratuitos, no Instagram @festivalibiapaba.