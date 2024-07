PSD de Caucaia aciona PT e acusa Catanho de campanha antecipada

Foto: Samuel Setubal Visita da presidente nacional do PT GLeise Hoffmann em Caucaia para acompanhar campaha do candidaoto do PT na cidade, Waldemir Catanho.

Se PSD e PT seguem rota por uma aliança em Fortaleza, situação bem diferente ocorre em Caucaia, município vizinho e 2º maior colégio eleitoral do Ceará. Nesta terça-feira, 16, a presidente do PSD de Caucaia, Érika Amorim, acionou na Justiça Eleitoral o pré-candidato do PT a prefeito do município, Waldemir Catanho, por suposta campanha antecipada.

Na representação, o PSD de Caucaia cobra a remoção de uma série de publicações feitas por Catanho e aliados nas redes sociais. Segundo eles, diversas mensagens configurariam campanha antecipada irregular, inclusive com o uso de "palavras mágicas" para “esconder” e tornar implícita uma ação de pedido de votos.

Neste sentido, a peça destaca publicação do Instagram onde Catanho afirma: "Um Brasil, um Ceará e uma Caucaia mais feliz! Nossa força é coletiva, e esse é o nosso maior patrimônio. Vamos juntas e juntos rumo à vitória”. Outra citação inclui trechos como “em benefício do povo caucaiense, avançando juntos sempre”.

Entre outros pontos, Érika Amorim, que é esposa do também pré-candidato Naumi Amorim (PSD), questiona inclusive publicações com o gesto de "fazer o L" com as mãos. Neste sentido, a ex-deputada cobra tanto a remoção das publicações, como a determinação de multa em até R$ 25 mil contra o petista.