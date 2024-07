Alece terá expediente reduzido pré-eleições; plenário fica para setembro

Foto: Junior Pio/Alece Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes

O presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), avaliou nesta quarta-feira, 17, que reforma do plenário da Casa deverá ser entregue, “se Deus quiser”, até o início de setembro. Pela manhã, o petista comandou sessão de encerramento dos trabalhos do 1º semestre, que ficou marcada por uma série de elogios à condução feita por ele do Legislativo.

Atingido por um incêndio no final de junho, o plenário da Assembleia Legislativa sofreu graves prejuízos e está em obras desde o início deste mês. Reforma total de reconstrução custará pelo menos R$ 23,7 milhões aos cofres públicos, sendo R$ 18,7 milhões na obra em si e outros R$ 4,9 milhões para a aquisição de novo painel eletrônico para a Casa.

Antes, durante discurso no plenário, Evandro chegou a afirmar que obras poderiam ser entregues ainda em julho. Em coletiva de imprensa logo após a sessão, no entanto, preferiu destacar prazo mais "folgado" para o início de setembro.

Também nesta quarta-feira, o presidente da Alece também sinalizou que a Casa irá manter sua tradição de reduzir expediente a partir do segundo semestre, periodo em que ocorrerão as eleições municipais deste ano. “É um semestre atípico, porque teremos eleição. Estou aqui há dez anos, e período eleitoral sempre reduz um pouco as sessões”, afirma.

“Mas de forma alguma atrapalhando a continuidade dos trabalhos. Espero que a gente possa ter um segundo semestre tão bom quanto o primeiro, manter as discussões e também as audiências públicas”, continua. Neste sentido, ele destaca tradição de manter, durante o período, a realização de apenas uma sessão semanal.

“Muitos deputados, a grande maioria, têm bases bases em todo o Estado, em especial no Interior, então a Casa sempre deixava que eles pudessem trabalhar nos seus Interiores. Mas não há nada definido ainda, nós vamos discutir com a Mesa Diretora e com o Colégio de Líderes”, diz ainda o presidente da Casa.

Pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro também afirma que continuará no exercício do mandato no Legislativo no 2º semestre – algo semelhante ao que foi feito pelos ex-presidentes que entraram para disputas, como Roberto Cláudio (PDT) e José Sarto (PDT). “Tudo tranquilo, os demais presidentes que aqui estiveram e foram candidatos sempre conseguiram conciliar esse período eleitoral, e comigo não será diferente”, diz. (com informações do repórter Yuri Gomes)