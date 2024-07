Ciro diz que criticou Camilo, e não Janaína Farias

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado CIRO fez falas machistas contra Janaína Farias

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) negou ter feito ataques misóginos à senadora Janaína Farias (PT), suplente de Camilo Santana (PT) no Senado. A defesa foi incluída pelo pedetista em processo cível que tramita na Justiça do Distrito Federal, movido pela petista após o ex-ministro a chamar de "cortesã" e "assessora para assuntos de cama" do atual ministro da Educação. Na ação, Ciro afirma que as críticas eram dirigidas a Camilo, "por indicar pessoa sem expressão política suficiente para ocupar o Senado em nome do estado do Ceará". Neste sentido, citação a Janaína teria sido feita apenas de forma "secundária". "Não se desqualifica a sra. Janaína enquanto pessoa, apenas atesta fato público, objetivo e notório: a discreta participação da sra. Janaína na vida pública do país".

"Liberdade"

Ciro diz ainda ter atuado na "constitucional de liberdade de manifestação". O caso é julgado tanto na seara cível, onde Janaína pede indenização, quanto na eleitoral, onde Ciro responde por violência política de gênero.

Depoimentos

Na manifestação, Ciro ainda elenca uma série de depoimentos que poderiam corroborar com sua versão sobre o caso, incluindo o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e o atual prefeito José Sarto (PDT).

Baixaria

Pouco após a manifestação de Ciro, defesa de Janaína apresentou "tréplica", destacando que falas do pedetista não se limitaram "a uma mera ausência de representatividade", mas sim "ofensas pessoais de baixo calão". Difícil discordar.

Revitimização

Janaína também pede para que a Justiça invalide pedido de depoimentos feitos por Ciro, alegando que oitivas do tipo poderiam ser utilizadas como "tentativa de intimidação ou de humilhação ainda maior da senadora".

Sem Célio

Em entrevista concedida ontem à Rádio O POVO/CBN, o presidente do PSD do Ceará, Domingos Filho, deixou claro: orientação do comando do partido em Fortaleza é, hoje, apoiar chapa de Evandro Leitão (PT).

Sem treta

Líder do bloco governista na Assembleia, De Assis Diniz (PT) minimiza a disputa entre PSB e PSD pela vice de Evandro, negando existir "briga" pela posição. "É diálogo, algo que vamos decidir com muita calma".

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP Prefeita de Paris, Anne Hidalgo, nada no rio Sena para demonstrar que o rio está limpo

Natação ao ar livre

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulhou ontem no Sena como forma de "provar" que o rio está apto a receber provas das olimpíadas deste ano. Muita gente pergunta: e o prefeito Sarto, que vive agora "zoeiro", faria o mesmo no Cocó?

Reforma

O presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), disse ontem em sessão que obra do plenário da Alece deve ficar pronta, "se Deus quiser", até o final de agosto. Depois, em entrevista, recalculou o prazo para setembro.

Reduzido

A Alece, por sinal, deverá manter tradição de sessões reduzidas no 2º semestre, quando maior parte dos políticos vive de idas e vindas às suas bases eleitorais no Interior. Ideia é que Casa tenha apenas uma sessão semanal.

Licitação



A Ceasa do Ceará realiza amanhã, às 9h, licitação para a concessão de áreas do Galpão GP 12 no entreposto da empresa em Maracanaú. Serão ofertadas 20 áreas (lojas) de 60m² para o setor hortifrutigranjeiro e 24 áreas (lojas) de 60m² para atividades de embalagens, frios, cereais e panificação. Licitação na sede da PGE.