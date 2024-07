Domingos: Divisão da direita pode levar Sarto e Evandro para 2º turno

Foto: FCO FONTENELE Presidente do PSD Ceará, Domingos Filho

Presidente do PSD do Ceará, o ex-deputado Domingos Filho avalia que o atual cenário de divisão entre a direita em Fortaleza – que mantém hoje as pré-candidaturas de Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo) na disputa – pode beneficiar candidatos de centro-esquerda como Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT).

“Vai ser uma eleição de pequenas diferenças sobre quem vai para o segundo turno. Há depender do nível de divisão entre a direita, pode favorecer aqui inclusive os dois candidatos, Sarto e Evandro, possam ir para o segundo turno, se a direita for num nível de divisão dessas aí”, disse, em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

Neste sentido, Domingos diz acreditar que a influência de grandes líderes nacionais, como Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), pode pesar em municípios maiores do Estado, mas não deverá ser “determinante” na eleição. “Nos municípios maiores (esse impacto) é significativo e as pesquisas dão conta disso. O candidato abraçado pelo Bolsonaro amplia indicadores”.

“Agora para ser determinante em eleição, não creio. Porque quando eleições são casadas, como na nacional com estadual, aí sim há uma vinculação. Veja que onde o Lula venceu ele levou os governadores dele, e onde o Bolsonaro venceu levou os candidatos dele, com uma ou outra exceção. Mas agora não é eleição casada, não é a mesma eleição”, continua.

Ele aponta, no entanto, que não é apenas a direita que está dividida hoje em Fortaleza. “De igual modo está a esquerda e centro-esquerda, com uma candidatura do Evandro, do Sarto e do Psol (se referindo a Técio Nunes). Então são duas divisões, o que dá competitividade para todos”, avaliou o presidente do PSD.