Fortaleza x Vitória terá homenagem a fotógrafo JL Rosa, torcedor do Leão

Foto: Reprodução/@jlrosa7 via Instagram Profissional trabalhava atualmente na Câmara Municipal de Fortaleza

Partida do Fortaleza com o Vitória pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 17, na Arena Castelão contará com homenagem a JL Rosa, fotojornalista e torcedor do Leão do Pici que faleceu na terça-feira da semana passada, 9, aos 35 anos.

A informação foi confirmada por dirigentes do Fortaleza à coluna. A homenagem será realizada antes do início da partida, com o time fazendo um minuto de silêncio. Imagem do fotojornalista também deverá ser veiculada no telão do Castelão.

Com quase duas décadas de carreira na imprensa cearense, JL Rosa participou de diversos projetos em renomados veículos de comunicação do Estado, como O POVO e Diário do Nordeste, e recebeu dois prêmios nacionais da área.

Dentre os registros mais marcantes de João Lucas estavam sempre os de esportes, como futebol e kitesurf. Neste sentido, foram várias as conquistas do Fortaleza Esporte Clube capturadas pelo fotojornalista ao longo da carreira. Além disso, também colecionava imagens de atividades ao ar livre e paisagens de Fortaleza. Atualmente, integrava a equipe de fotografia da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

Além do profissionalismo, JL também será lembrado pelos amigos e colegas de profissão pelo bom humor e companheirismo. Aficionado pelas artes, era dono de raro e contagiante entusiasmo ao falar sobre fotografia, cinema e música, três de suas maiores paixões.