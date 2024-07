Líder governista minimiza "briga" entre PSD e PSB por vice: "É diálogo"

Foto: Junior Pio/Alece Deputado De Assis Diniz, líder do bloco do PT na Alece, avalia que governador "acerta em todos os nomes" na troca de secretários estaduais

Líder do bloco comandado pelo PT na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado De Assis Diniz (PT) minimizou nesta quarta-feira, 17, disputa entre PSD e PSB pela indicação da vice de Evandro Leitão (PT) para a eleição de Fortaleza.

“Nâo (tem briga), não. É diálogo, é diálogo. Vamos continuar dialogando, conversando, ver qual agrega mais, qual a melhor formatação, qual vai dar mais força para dentro da chapa. E vamos fazer com calma, temos tempo para resolver”, afirma o deputado.

Apesar do tom do líder petista, comentário nos bastidores é de subida de tom em torno da disputa entre os dois partidos. Atualmente, parte da base vê a indicação de vice pelo PSB como “natural”, até pela liderança do senador Cid Gomes (PSB) e pelo grande número de prefeitos cearenses filiados ao partido.

O presidente municipal do PSD, deputado Luiz Gastão, no entanto, tem destacado maior expressividade do partido em Fortaleza. Atualmente, o PSD tem a segunda maior bancada da Câmara Municipal, com sete vereadores. Nomes cotados para a vice incluem Luísa Cela (PSB), ex-secretária de Cultura do Estado, e a deputada Gabriella Aguiar (PSD).

Mesmo com a folga de tempo destacada por De Assis, prazo para definição de vices já começa a “apertar” no calendário eleitoral. Neste sábado, 20, começa o período para a realização de convenções eleitorais, que seguirá apenas até 5 de agosto.

Neste sentido, o petista destaca que chapa de Evandro deverá ser fechada ainda no final do prazo, em 4 de agosto. “Tudo indica que será dia 4 nossa convenção. Nós vamos estar organizando, estruturando, para essa data fazer uma bela festa, estruturada, para mostrar toda a força do entorno da aliança do nosso pré-candidato Evandro”, disse. (com informações do repórter Yuri Gomes)