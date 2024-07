PDT reforça pedido por Lula fora do palanque de Evandro: "Consideração e respeito"

Foto: Thays Maria Salles/O POVO André Figueiredo durante inauguração do Prevmóvel, em Fortaleza

O presidente do PDT Nacional, deputado André Figueiredo, defendeu nesta quinta-feira, 18, que o presidente Lula (PT) não venha a Fortaleza para fortalecer palanque do pré-candidato do partido, Evandro Leitão, à Prefeitura da Capital. Com 18 deputados federais, o partido é hoje um dos mais fieis integrantes da base aliada do petista no Congresso Nacional.

“A principal prefeitura que o PDT tem no Brasil é a de Fortaleza. Em Recife, o PT não lançou candidatura para dar demonstração de apoio ao PSB, que quer tê-lo como aliado, e está apoiando o João Campos. Nada mais justo que, em Fortaleza, pelo menos ele não vir ao palanque do nosso adversário, que inclusive já foi do PDT”, disse André à coluna.

“É simples assim. É lógico que tudo tem ônus e bônus, e esperamos que ele não venha”, disse, questionado sobre um possível abalo na relação do partido com o governo caso o presidente venha ao Ceará. “O PDT tem sido extremamente leal ao governo dentro do parlamento federal. Daí pedirmos essa demonstração de consideração e respeito”, diz.

A fala ocorre no momento em que petistas articulam uma nova viagem de Lula ao Ceará de olho em “aditivar” campanha de Evandro. Um dos planos envolve trazer o presidente inclusive para a convenção que irá confirmar a candidatura do petista na Capital. O PDT, por outro lado, apoia a reeleição de José Sarto (PDT) na Prefeitura.