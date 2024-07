Tarcísio vai se engajar na campanha de André Fernandes em Fortaleza

Foto: Divulgação/Ascom André Fernandes Pré-candidato do PL se reuniu com governador de São Paulo

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, o deputado André Fernandes visitou nesta sexta-feira, 19, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e reforçou alinhamento com o gestor para a campanha deste ano na Capital cearense. No encontro, Tarcísio confirmou inclusive que virá a Fortaleza durante o período eleitoral.

“Estou impressionado com um jovem talento, muito promissor, e que com certeza vai fazer a diferença por Fortaleza e no nosso Brasil. Tivemos a oportunidade de mostrar nossa experiência, apresentar excelentes usos de tecnologia, por exemplo, na Segurança Pública, na Saúde, na Educação”, disse Tarcísio, em vídeo divulgado por Fernandes nas redes.

O deputado destaca ainda que, caso eleito, irá buscar parcerias com o Governo de São Paulo. “(Tarcísio) nos inspira muito no quesito gestão pública, descentralizando a destinação do recurso público, trazendo mais investimento para São Paulo, tratando o dinheiro público da melhor maneira possível. Estou aqui para trocar experiências e aprender um pouco mais”, destacou o parlamentar.