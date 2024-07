Adversários há mais de uma década, Ciro e Roberto Pessoa se unem no Crato

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa/União Brasil Ciro Gomes discursou ao lado de Roberto Pessoa em evento no Crato

Ato político pela pré-candidatura de Dr. Aloísio (União) à Prefeitura do Crato realizado neste sábado, 20, contou com cena das mais inusitadas. Adversários ferrenhos no Estado há mais de uma década, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), deixaram divergências de lado e subiram no mesmo palanque em discursos em defesa do pré-candidato, adversário do atual prefeito Zé Ailton (PT).

O evento também contou com presença de outros líderes da oposição ao PT no Estado, como o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o deputado Carmelo Neto (PL) e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). A união entre adversários foi inclusive destacada por Ciro e outros presentes durante o ato, com o pedetista apertando a mão de Pessoa ao subir no palanque.

“O Ceará está sendo destruído pela incompetência, pela corrupção, pelo mandonismo, há uma ditadura tentando ser construída, tirando inclusive do povo o direito de escolher suas alternativas (...) e sei que o Cariri vai se levantar contra isso”, disse Ciro.

Apesar da “bandeira branca”, o ex-ministro possui longo e antigo histórico de desavenças com o prefeito de Maracanaú. Em 2010, Pessoa chegou a registrar Boletim de Ocorrência contra Ciro, na época deputado federal. A confusão ocorreu após debate entre candidatos ao governo do Estado, quando Ciro apoiava a reeleição do irmão Cid Gomes (PSB).

Na briga, o pedetista chegou a chamar o prefeito de “vagabundo” e “bandido”. Após a confusão, o prefeito chegou a alegar ter sido ameaçado por Ciro. Em 2012, Pessoa e Ciro tiveram novo estranhamento, com o prefeito chegando a recomendar que Ciro procurasse “os serviços do CAPS” para tratar supostos problemas psiquiátricos.