PDT de Ciro Gomes se aproxima do PL no Cariri

Foto: Yago Pontes / CBN Cariri Ciro participou de convenção que oficializou candidatura do prefeito Glêdson Bezerra em Juazeiro do Norte

Historicamente ligado à esquerda e à centro-esquerda na política nacional, o PDT participou neste fim de semana de duas convenções partidárias no Cariri ao lado do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os atos, que confirmaram candidaturas de Dr. Aloísio (União) no Crato e de Glêdson Bezerra (Podemos) em Juazeiro do Norte, contaram com participação de várias das principais lideranças dos partidos, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e o deputado Carmelo Neto (PL). O caráter "inusitado" da aliança foi destacado inclusive por Ciro em discursos nos eventos, com o pedetista afirmando que o grupo lutaria contra a "construção de uma ditadura no Ceará". Discurso era direcionado sobretudo ao grupo comandado hoje por Camilo Santana (PT) no Estado.

PDT Fortaleza

Outras lideranças do PDT, como o ex-prefeito Roberto Cláudio, também participaram dos atos. O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), também participou da convenção pela reeleição de Glêdson Bezerra em Juazeiro.

Reencontro

Outra repercussão curiosa provocada pela aliança entre PT e União Brasil no Crato foi a união entre Ciro Gomes e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), desafeto histórico do pedetista no cenário local.

Ex-rivais

Em 2010, Pessoa chegou a registrar Boletim de Ocorrência contra Ciro, em confusão após debate entre candidatos ao governo do Estado. Na briga, o pedetista chegou a chamar o prefeito de "vagabundo" e "bandido".

Base aliada

O PSD ainda não tem definição sobre qual será a posição fechada pela sigla em sua convenção partidária de Fortaleza, marcada para este sábado, 27. A legenda disputa hoje indicação da vice de Evandro Leitão (PT).

Indefinição

O deputado Célio Studart (PSD), no entanto, mantém pré-candidatura. "Na semana estaremos finalizando as conversas internas sobre Fortaleza", diz o presidente da sigla no Estado, ex-deputado Domingos Filho.

Ibiapaba

Começou neste fim de semana em Viçosa do Ceará o 19º Festival Música na Ibiapaba. Apresentações musicais gratuitas vão até este sábado, 27. Programação completa em https://festivalmi.com.br/.

Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO - 24/6/2024 Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato a prefeitura de Fortaleza

Reta final de convenções

Maior parte das convenções por candidaturas à Prefeitura de Fortaleza deve ficar para o fim de semana "limite" do prazo da Justiça Eleitoral. Candidato do União Brasil, Capitão Wagner marcou evento para o sábado da semana que vem, 3 de agosto.

PL e PT

Convenção do PL ainda não tem data confirmada, mas deve ficar também para 3 de agosto. Sem confirmação oficial, convenção do PT para lançar Evandro Leitão deve ser realizada um dia depois, no domingo de 4 de agosto.

Antecipado

Convenção do prefeito José Sarto (PDT), por sua vez, deve acontecer já neste fim de semana, estando marcada para este domingo, 28 de julho. Evento ocorre no Colégio Farias Brito Central, das 9h às 13h.

Circo



O espetáculo circense "Akey", de Kaye Djamiliá, continua temporada de apresentações em Fortaleza. Nesta quarta-feira, 26, às 19h, será apresentado no Cuca Jangurussu, com entrada gratuita. /// A peça, que já teve apresentações no Teatro Dragão do Mar, investiga o lugar do corpo feminino na linguagem do circo.