PL veta alianças com PT, mas não com PDT

Foto: Samuel Setubal/ Especial para O Povo Carmelo Neto no Jogo Político do Jornal O POVO

P residente do PL no Ceará, o deputado Carmelo Neto anunciou ontem que dissolveu comissão provisória do partido em Ipueiras, na região da Ibiapaba. Segundo ele, a decisão é motivada por decisão do comando local da sigla de participar de uma chapa para a eleição do município que incluiria o PT. "Quero deixar bem claro: isso aqui não vai acontecer. Onde o PT estiver de um lado, o PL vai estar em outro lado", diz, em vídeo divulgado nas redes sociais. O "veto", por outro lado, não deverá se aplicar ao PDT, partido que, até a última eleição municipal, costumava atuar como adversário ao bolsonarismo no Ceará. No último fim de semana, lideranças dos dois partidos subiram no palanque dos mesmos candidatos no Crato e em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Sem trégua

Carmelo Neto também dá "recado" para outros dirigentes da sigla: "Nós não vamos aceitar isso, PL e PT no mesmo lado. E se tiver alguma comissão com a pretensão de coligar com o PT, será dissolvida no dia seguinte".

Resposta

As alianças entre PL e PDT tiveram repercussão local. "A frase de Gonzaga Mota que dizia que 'a política é dinâmica, mas a ética é permanente', infelizmente tornou-se conhecida somente por sua 1ª parte", diz De Assis Diniz (PT).

Fins e meios

"E ao que parece, foi levada a cabo, nesta sua metade infame, por políticos cearenses do PDT neste final de semana, quando tornaram pública sua vergonhosa aliança com o bolsonarismo no Cariri", continua o deputado petista.

Figurões...

Pré-candidatos em Fortaleza com os maiores "padrinhos" políticos, Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL) devem ser os últimos a confirmar data de suas convenções para a eleição deste ano na Capital.

...a vista

A "demora" para a definição ocorre justamente porque ambos querem contar com as presenças, respectivamente, de Lula (PT) e de Jair Bolsonaro (PL) em suas convenções. A ideia é já polarizar logo de cara.

Novidade

O Vet+Ceará, novo programa do Governo do Ceará para assistência médico-veterinária gratuita bateu ontem a marca de mais de 500 procedimentos realizados. Programa funciona há 13 dias em 14 municípios do Estado.

Foto: Reprodução: Redes Sociais Maricele Macedo será vice de Fernando Santana em Juazeiro do Norte

Maricele será vice de Santana

Ex-primeira-dama de Juazeiro do Norte, Maricele Macêdo (MDB) será a vice na chapa de Fernando Santana (PT) à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Ela é esposa do ex-prefeito Raimundão (MDB) e mãe do deputado estadual David Macêdo (MDB).

Respaldo

A coluna apurou que o nome de Maricele passou pelo crivo do ministro Camilo Santana (Educação), do presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira, de Raimundão e de Davi e do pré-candidato Fernando Santana.

Confirmação

O anúncio oficial deve acontecer no sábado, 27. O próprio David Macedo, conhecido como "David de Raimundão", deixou sua pré-candidatura no início do mês. Apuração é do repórter Yuri Gomes, do O POVO.

Horizontais

A Praia de Canoa Quebrada, em Aracati, recebe neste fim de semana o 10º Festival Internacional de Circo do Ceará. Além de atrações locais e do Maranhão, festival também receberá artistas da Colômbia, Venezuela e Chile. /// O acesso é gratuito, a partir das 19h no Circo Escola Canoa Criança. Programação nos dias 26 e 27.