Flávio Torres: "Não há nenhuma conversa ou aliança do PDT com o PL"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 15-01-2024: Flávio Torres, presidente do PDT Ceará, no Jogo Político. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Atual presidente da Comissão Provisória do PDT no Ceará, o ex-senador Flávio Torres minimizou nesta terça-feira, 23, a existência de qualquer tipo de “aproximação” entre PDT e PL no Ceará. No último fim de semana, líderes pedetistas participaram de dois atos políticos da região do Cariri ao lado do presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto.

Eventos lançavam pré-candidaturas de Glêdson Bezerra à reeleição em Juazeiro do Norte e de Dr. Aluísio (União) à Prefeitura do Crato. As imagens, que mostram o ex-ministro Ciro Gomes discursando ao lado de Carmelo, acabaram gerando polêmica, com direito a críticas do líder do bloco liderado pelo PT na Alece, De Assis Diniz (PT).

“Não é razoável que um partido com a tradição, com a militância como é o PDT se alinhar com um modelo de relação política que tem como referência a destruição de todas as relações sociais e políticas”, diz De Assis, que rebate ataques feitos por Ciro Gomes ao ministro Camilo Santana (Educação). “É a mais pura inveja do sucesso do ministro”, diz..

Flávio Torres, no entanto, minimizou a situação, destacando que os eventos não apoiavam candidatos do PL em si, mas sim de outros partidos. “Ciro vai lá (Juazeiro do Norte) apoiar nosso candidato a vice, que está na chapa, e o Carmelo vai. Aí tem que proibir? Não houve nenhuma conversa, nem coligação com o Carmelo ou com o PL nunca”, afirma.

Torres compara a situação a um encontro casual entre os dois políticos no cinema. “Você vai ao cinema, aí a pessoa vai em outra fila, para assistir o mesmo filme, aí estou me coligando com ela? Eu não preciso nem falar com ela, nem olhar para ela. Houve uma coisa em comum, não vamos demonizar isso, dizer que estamos ligados ao PL”, rebate.

“PDT jamais iria apoiar um candidato cabeça de chapa do PL, isso a gente não vai. A gente tem uma distãncia enorme, e não precisa mostrar isso. O PDT tem ministro no governo Lula. O PDT votou integralmente no Lula para não votar no Bolsonaro. O PDT tem problemas com o PL sim, disso não me envergonho”, conclui o pedetista.