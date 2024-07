Maricele Macêdo será vice de Fernando Santana em Juazeiro do Norte

Foto: Reprodução: Redes Sociais Maricele Macedo será vice de Fernando Santana em Juazeiro do Norte

Ex-primeira-dama de Juazeiro do Norte, Maricele Macêdo (MDB) será a vice na chapa de Fernando Santana (PT) à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Ela é esposa do ex-prefeito Raimundão (MDB) e mãe do deputado estadual David Macêdo (MDB), que declinou da candidatura em favor de Santana.

A coluna apurou que o nome de Maricele passou pelo crivo do ministro Camilo Santana (Educação), do presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira, de Raimundão e de Davi e do pré-candidato Fernando Santana.

O anúncio oficial deve acontecer no sábado, 27. De acordo com uma fonte ouvida pela coluna, o nome de Maricele foi escolhido por ela ter história de trabalho social no município durante as duas gestões de Raimundão. Ela é servidora pública aposentada do Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen).

David Macêdo retirou a candidatura para apoiar Santana no fim de junho. Na ocasião, o parlamentar destacou que a decisão era difícil, mas necessária para estar unido em torno de um projeto que “tenha mais condições de trazer investimentos para Juazeiro do Norte”.

Além da chapa que será formada entre Fernando Santana e Maricele Macêdo, a cidade mais populosa do Cariri contará com a candidatura já oficializada do atual prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos). Há ainda duas pré-candidaturas, Germano Lima (Psol) e Sued Carvalho (UP).



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO