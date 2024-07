Deputada do PL diz que Capitão Wagner é "de esquerda": "Escondeu o Bolsonaro"

Foto: José Leomar/ Alece SILVANA vai apostar no eleitorado evangélico e bolsonarista

Deputada estadual pelo PL no Ceará, Dra. Silvana descartou nesta terça-feira, 23, que o partido retire a pré-candidatura do deputado André Fernandes (PL) para uma possível composição com nomes como Eduardo Girão (Novo) e Capitão Wagner (União) na disputa.

Neste sentido, a deputada chega inclusive a incluir Capitão Wagner como opositor do PL no espectro ideológico, sendo ele um dos nomes da “esquerda” na eleição deste ano. “Para mim, Evandro Leitão, Sarto, Capitão Wagner, são todos linhas de esquerda”, disse.

"Capitão Wagner, inclusive, fiquei muito decepcionada naquela eleição que ele tentou esconder a figura do (ex) presidente Bolsonaro. O pior lugar que você pode ficar é em cima do muro”, disse a deputada, em participação ao programa Debates do POVO, da Rádio O POVO/CBN.

“Eu prefiro dizer que nós temos um caminho à direita e três, quatro ou cinco opções à esquerda", continua a deputada. “"Eu não aceito desistência do André, acho que seria uma fraqueza muito grande do nosso partido. O PL não pode recuar", continua.