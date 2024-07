PSD decide apoiar Evandro Leitão para prefeito de Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Presidente do PSD Ceará, Domingos Filho

O presidente do PSD Ceará, ex-deputado Domingos Filho, emitiu nota nesta quinta-feira, 25, comunicando decisão do partido em apoiar a pré-candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. Com isso, fica descartada tese de candidatura própria defendida pelo deputado Célio Studart (PSD).

"O PSD Ceará decidiu, em consenso, que não lançará candidatura própria para a Prefeitura de Fortaleza. A decisão foi tomada após reuniões internas do partido, levando em conta que o PSD integra o bloco de aliança do Governo do Estado, razão pela qual apoiará o pré-candidato Evandro Leitão", diz a nota.

Candidato a vice na chapa de Roberto Cláudio (PDT) em 2022, Domingos Filho vem tomando rota de aproximação da base governista desde a vitória de Elmano de Freitas (PT) no 1º turno. Atualmente, o PSD é um dos partidos cotados para indicar a vice de Evandro na eleição deste ano.