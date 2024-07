Sarto: "Governo do PT está sendo conhecido como governo das chacinas"

Foto: Samuel Setubal Prefeito José Sarto entregará várias obras

Pré-candidato à reeleição, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a acusar governos do PT de “conivência” com a expansão de facções criminosas para o Ceará. Durante participação em sabatina do UOL/Folha de São Paulo, o pedetista afirmou inclusive que a gestão Elmano de Freitas (PT) estaria sendo conhecida como “governo das chacinas”.

“O PCC (Primeiro Comando da Capital, facção criminosa de origem paulistana) sempre existiu, mas o fato de notoriamente o PCC ter transferido sua organização lá de São Paulo para o Ceará demonstra que a ambiência do Ceará é completamente mais flexível do que está acontecendo em São Paulo”, disse o prefeito durante a sabatina.

“Mostra que aqui eles encontraram terreno fértil para que pudessem proliferar”, disse ainda o pedetista. Durante a entrevista, o prefeito chegou a ser cobrado pelos entrevistadores por conta do caráter “recente” de suas críticas, uma vez que Sarto apoiava o ex-governador Camilo Santana (PT) durante quase todos os oito anos de mandato do petista.

Sarto, no entanto, desconversa. “Esse foi um processo que foi decantando ano a ano, a gente foi observando e agora, com um ano e seis meses do governo atual, se agudizou de uma maneira insustentável. Você vê que o governo do PT aqui está sendo conhecido como o governo das chacinas. Quando não tem chacina, tem tentativa de chacina”, afirma.