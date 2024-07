Aliados de Wagner e Sarto veem "jogada ensaiada" em reviravoltas do PP

Foto: Reprodução/Facebook AJ, Aline e Zezinho Albuquerque na campanha à Prefeitura de Massapê

Aliados dos pré-candidatos Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) minimizaram nesta sexta-feira, 26, “reviravoltas” ocorridas nos últimos dias no comando do Progressistas de Fortaleza. Nesta quinta-feira, 25, repercutiu notícia de que o presidente estadual do partido no Ceará, AJ Albuquerque, teria destituído o próprio pai, o secretário Zezinho Albuquerque (Cidades), do comando da sigla em Fortaleza.

No mesmo dia, o próprio AJ divulgou vídeo formalizando apoio do partido a Evandro Leitão (PT) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Nos bastidores, alguns aliados do petista chegaram a afirmar que o Progressistas teria sido assediado por Wagner e Sarto, que tentavam “roubar” o partido para seus arcos de aliança.

Aliados próximos dos dois pré-candidatos, no entanto, rejeitam a tese. “Jogo de cena”, resumiu um eleitor de Capitão Wagner. “Pura jogada ensaiada, ninguém procurou nem o AJ nem o Zezinho”, diz, por sua vez, um aliado de Sarto. Ele afirma que a tentativa de aliança entre PDT e PP chegou a ser discutida entre as cúpulas nacionais do partido, mas a coisa não teria “nem andado muito” nem chegado aos líderes locais da sigla.

“Isso é normal, muitos partidos fazem esse tipo de movimento para valorizar o próprio passe”, diz um experiente parlamentar cearense. Desde quarta-feira, 24, a coluna tenta por diversos meios entrar em contato com Zezinho ou AJ para ouvir a versão oficial deles sobre as mudanças. Até agora, no entanto, não há nenhuma manifestação oficial no sentido de “explicar” a reviravolta no comando local do Progressistas.