Placas da UFC são instaladas no antigo Acquario; estrutura será aproveitada

Foto: WhatsApp O POVO Placas institucionais da UFC são instaladas no antigo Acquario

Placas institucionais da Universidade Federal do Ceará (UFC) foram instaladas na estrutura do que seria o Acquario do Ceará. No local passará a funcionar o Campus Iracema, estrutura que abrangerá o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais, novo equipamento da UFC.

A estrutura já edificada do Acquario será totalmente reaproveitada, informou a UFC. Anunciado em setembro de 2023 pelo reitor Custódio Almeida, o Campus Iracema terá como carro-chefe o Labomar, que de acordo com o reitor estava tendo seu potencial prejudicado pela atual estrutura física reduzida.

Em maio, em entrevista à rádio O POVO CBN, Custódio revelou a expectativa em torno dos investimentos que viriam do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na época o reitor tinha expectativa de abrir licitação em junho.

No fim de junho, o presidente Lula (PT) veio ao Ceará e anunciou o investimento de R$120 milhões para obras do Campus Iracema e do Hospital Universitário da UFC. Do montante total, R$40 milhões são destinados ao novo campus.

Além do prédio do antigo Acquario, o Campus Iracema também será composto por um segundo imóvel no bairro Praia de Iracema, já transferido para a UFC pelos Correios.

Ademais, a UFC recebeu a guarda provisória do terreno do antigo Edifício São Pedro. A ideia para o local é construir um Centro de Eventos, dedicado a práticas de cultura e arte.

No Campus Iracema a novidade será o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), o novo equipamento terá como objetivo promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará.

O espaço apresentará visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia. É previsto que o local tenha sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos.

O Labomar, que conta com os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, deve receber, pelo menos, dois novos cursos com a mudança e expansão para o Campus Iracema. Estão previstas as graduações de Turismo Ecológico e Meteorologia.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO